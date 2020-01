Aparecen tres nuevos hijos de Juan Gabriel

Juan Gabriel está por cumplir un año de fallecido, pero sigue en el ojo del huracán mediático por sus supuestos hijos no reconocidos. Recientemente apareció un joven peruano que asegura ser hijo del Divo de Juárez, además de que le atribuyeron la paternidad de dos gemelas que nacieron en enero de este año.

De acuerdo con TVyNovelas el cantante donó su esperma a sus amigos André de Regil y Briseida Landaverde antes de morir y ellos son los padres de las gemelas. La familia vive en Cancún, Quintana Roo, administrando los bienes del cantante en esa región.

Julius Ortega es el otro joven que asegura ser hijo del cantante. En una entrevista para Hoy contó que su madre conoció al músico cuando estudiaba en México en 1975 y fue después de un acercamiento casual que quedó embarazada.

Se dice que la madre de Julius no llegó a un acuerdo con él y se fue de México. Ortega afirma tener fotos de dicho encuentro que presentará a la corte como prueba de su versión.

El joven peruano, que es pintor y cantante, no quiso someterse a una prueba de ADN, porque no quiere problemas y asegura que no le interesa la fama que esta noticia le pueda traer.