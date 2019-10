Lula declara que no fue parte en nombramientos de Petrobras

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva declaró ante la Policía Federal que nunca participó en el nombramiento de los exaltos cargos en la petrolera estatal Petrobras investigados en el gigantesco escándalo de corrupción, según informaron hoy medios locales.



Los principales diarios del país publicaron hoy partes del informe elaborado por la Policía después de la declaración libre y voluntaria presentada por el exmandatario el pasado miércoles en Brasilia.



En su declaración, Lula afirmó que el responsable de los nombramientos de cargos era el Ministerio de Casa Civil (Presidencia), entonces al frente de José Dirceu, uno de los condenados en el llamado "Juicio del siglo" por corruptelas estatales y actualmente preso por el caso Petrobras.



"Le correspondía a la Casa Civil recibir las indicaciones partidarias y escoger a la persona que sería nombrada", apuntó el informe publicado parcialmente también por la estatal Agencia Brasil.



En el caso específico de Renato Duque, uno de los exdirectores condenados, Lula "no sabe si fue el PT (Partido de los Trabajadores) u otro partido político el que lo indicó", añadió el texto.

Según el relato, Lula "no conocía a Renato Duque. No participó del proceso de elección de él", aunque reconoció que el nombramiento de José Sergio Gabrielli, entonces presidente de la petrolera, si fue por una recomendación personal suya al tratarse de una persona idónea para ocupar el más alto cargo en la compañía.



Exaltos cargos de Petrobras, ejecutivos de grandes constructores y medio centenar de políticos, la mayoría de la base oficialista del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, ahijada política y sucesora de Lula, están siendo investigados y algunos ya fueron condenados por desvíos de fondos e inflar valores de contratos.



Lula defendió también al extesorero del PT João Vaccari Neto, también preso y cuya condena, a juicio del exgobernante, "no es definitiva", por lo que cree que será "absuelto".



El exjefe de Estado (2003-2010) admitió que es amigo del empresario del sector agropecuario José Carlos Bumlai, encarcelado a inicios de este mes, y contó que llegó a hospedarlo en la Granja do Torto, la residencia presidencial de verano en la capital brasileña.

No obstante, Lula negó que hubiese pedido a su amigo que intermediara en préstamos a nombre del PT o para beneficiar a familiares del exmandatario.