CIDH saluda los cambios de identidad en Bolivia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante un comunicado oficial, saludó los avances en materia de derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) registrados en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Uruguay.



En el caso específico del país, el organismo internacional sostiene que "el 21 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia sancionó la Ley No. 807, Ley de Identidad de Género con la cual se garantiza que las personas trans podrán cambiar su nombre, el dato de sexo e imagen en toda la documentación pública y privada vinculada a su identificación, lo que les permitirá ejercer de forma plena su derecho a su identidad acorde a su identidad y expresión de género".



Insta a los estados a "revisar y continuar adoptando medidas en favor de personas trans que se fundamenten en el consentimiento libre e informado y que no contengan requisitos patologizantes como la solicitud de certificado psicológico, psiquiátrico o examen médico".



La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta constitutiva y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo.



Esa instancia está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. Además, en audiencias públicas , evalúa las denuncias de vulneración de derechos.



En el caso nacional, se informa que existen más de 40 trámites en curso para el cambio de identidad, siento Potosí la primera región que emitió un nuevo certificado de identidad para una persona transexual. Se aguarda en los próximos días al menos 20 nuevas resoluciones.