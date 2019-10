Para Kusturica, Mujica es como una estrella de rock

Seguido de cerca por las cámaras del cineasta serbio Emir Kusturica y de la alemana Heidi Specogna, el expresidente de Uruguay, José Mujica, inauguró este jueves un liceo agrario a pocos metros de su casa rural, donde él mismo dará clases, en una iniciativa para que los estudiantes no pierdan el gusto por trabajar la tierra.



"Yo y mi patrona (esposa) nos dedicamos a cambiar el mundo. Y se nos fue el tiempo de tener hijos. Y nos vamos acercando al hoyo. Entonces tenemos que pensar en qué dejamos", dijo Mujica.



"Yo sé que ninguna de estas cosas transforman el mundo pero se precisan miles de estas cosas para que el mundo cambie y tenemos que hacerlo cada uno de nosotros aunque sea algo por los demás", subrayó Mujica.



Kusturica rueda en estos momentos un documental sobre el expresidente del Frente Amplio y exlíder tupamaro.



“Para mí, es la primera vez en la historia que un presidente deja un gobierno con tanta gloria. Esto no lo vi en ningún lado. Era como estar con un rockstar. Generalmente todo el mundo quiere que el presidente se vaya de una vez”, reflexionó el serbio en declaraciones que recogió el semanario Búsqueda.



La película tiene unas 845 horas filmadas ya y apenas se conocen algunas imágenes de “El Último Héroe”, donde se narra la vida del Pepe, apuntó el director de célebres films como "Gato negro gato blanco".



"Es lo que nosotros siempre quisimos ser y no pudimos. Incluso algunos de los grandes revolucionarios latinoamericanos no lograron vivir como piensan y Mujica sí”, puntualizó el cineasta Emir Kusturica.



,

El ex presidente de Uruguay y actual senador, José Mujica, habla durante la inauguración de la Escuela Agraria de Rincón del Cerro, ubicada frente a su granja en un sitio donado por él Kusturica está filmando un documental sobre el expresidente. Mujica también donó a la escuela la bandera oficial que lo acompañó durante su mandato presidencial El ex presidente de Uruguay, José Mujica, habla durante la inauguración de la Escuela Agraria de Rincón del Cerro, mientras es registrado por la prensa y por el cineasta serbio

Mujica también es protagonista de documental alemán



Alemania acoge este jueves el estreno del documental "Pepe Mujica, el presidente", presentado como el "retrato conmovedor y alentador de un hombre excepcional" que su directora, Heidi Specogna, y el camarógrafo Rainer Hoffmann han podido dibujar tras años de intercambio constante con el expresidente uruguayo.



El filme se hizo realidad por iniciativa de Mujica y de su esposa, Lucía Topolansky, quienes se pusieron en contacto con los cineastas 17 días después de que el ahora senador asumiera la presidencia de Uruguay, explicó la realizadora.



Specogna, que en 1995 rodó el documental "Tupamaros", centrado en los tiempos de la guerrilla, los años de prisión y "el regreso a la vida" de Mujica, recibió por carta la invitación de explicar la continuación de esa historia.



"Este filme no busca tanto abordar el flujo de la historia que ha marcado a Pepe, como responder a la curiosidad de cómo ha sido capaz en su cargo de mantenerse fiel a sí mismo y de no olvidar lo humano a pesar de sus muchos compromisos", subraya Specogna.



De esta cooperación nace este retrato de un hombre que "con toda

su vida, su postura y sus puntos de vista ha demostrado sobre todo

una cosa: que es posible hacer las cosas de manera diferente",

subraya la nota que acompaña la presentación del filme documental.