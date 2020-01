Por caso dron, siete personas tienen responsabilidad penal

La auditoría interna sobre la compra de un dron y una unidad de vigilancia móvil, por Bs 3,7 millones, para la Policía encontró a 13 personas con indicios de responsabilidad administrativa y a siete con responsabilidad penal, entre ellos al exsecretario de Seguridad Ciudadana José Canudas; al encargado del área de Seguridad, Ernesto Peterson; y al gerente de la empresa Army Security, Carlos Alberto "Chichito" Padilla.



Así lo reveló ayer el secretario de Comunicación de la Alcaldía, Jorge Landívar, que ‘soltó’ algunos detalles de la auditoría ante la insistencia de los medios. “Hay 13 con indicios de responsabilidad administrativa y siete con responsabilidad penal que deberán asumir su defensa”, dijo Landívar, al indicar que entre ellos se encuentran funcionarios, exfuncionarios y gente de la empresa Army Security.



Landívar aclaró que por responsabilidad no puede dar nombres, pero ante la insistencia de los medios reveló:“Por ejemplo, en los indicios de responsabilidad penal está el gerente de la empresa Army Security, Padilla, porque asumió una relación contractual con la Alcaldía municipal”.



Asimismo, admitió que Canudas y Peterson, encargado del proceso de licitación, figuran en esa lista. Al ser consultado si el secretario de Asuntos Jurídicos, José Negrete (exsecretario de Seguridad Ciudadana) también tiene algún indicio de responsabilidad, manifestó: “No conozco la situación del doctor Negrete, pero yo creo que no está”.



Dos vías



De hecho, Negrete, en su calidad de secretario de Asuntos Jurídicos, es quien ha recibido el informe de indicios de responsabilidad penal y quien deberá remitir el mismo al Ministerio Público, con una querella.



El informe de indicios de responsabilidad administrativa ha sido remitido a un tribunal sumariante y los involucrados tendrán diez días para presentar sus descargos, según la normativa vigente. Una copia del informe también será remitida a la Contraloría del Estado y otra al Ministerio Público, que procesa penalmente a varias personas involucradas en este caso.



El viernes, Auditoría Interna también envió copias del informe al Concejo Municipal, que lo derivó a la Comisión de Constitución para su análisis. Hasta ahora dicha comisión no ha emitido su informe



Percy no irá a rendir informe a diputados

El alcalde Percy Fernández no irá a La Paz para rendir un informe ante la Cámara de Diputados por las irregularidades detectadas en el caso dron y en la inversión millonaria en la compra de maquinaria para Emacruz.



El burgomaestre derivó al Concejo el pedido que hizo la Cámara de Diputados para que mañana preste un informe oral acerca de ambos casos, pues considera que se han saltado instancias y se atenta contra la Ley de Autonomías, por lo que no amerita viajar a La Paz.



El secretario municipal de Comunicación, Jorge Landívar, aseguró que no le compete al alcalde responder a la Cámara Baja porque desconocería la labor fiscalizadora del Concejo. “No queremos romper las buenas relaciones que mantenemos con la Asamblea Legislativa Plurinacional por el desacierto de un diputado”, dijo.



Miguel Ángel Feeney, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, que pidió el informe, recordó que en la Carta Magna se establece la competencia que tienen para fiscalizar a cualquier autoridad elegida en el país y que si en Santa Cruz de la Sierra el alcalde lo desconoce, que sugiera que sean cambiadas las normas vigentes. “Cuando se pide a una autoridad local por el tema de responsabilidad de sus actos, estas se escudan en el falso discurso de la cruceñidad para intentar quedar impunes; como parlamentario de esta región peleo por que los recursos sean invertidos para el bien de la ciudadanía, por ello Percy Fernández debe ir a dar su informe oral”, acotó Feeney. /IR

?