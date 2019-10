Carvalho justifica cambios en estatuto de la fundación

La elección de Galo Coca como nuevo director del Museo Nacional de Arte y de Marcelo Alcón como principal responsable del Centro de la Cultura Plurinacional son solo uno de los varios cambios que se han introducido en el seno de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB), que tras una auditoría interna ha modificado una serie de puntos en sus estatutos. Entre ellos se establece la elección de los directores por votación entre los miembros del consejo, presidido por Homero Carvalho. Asimismo, a partir de esta nueva gestión los consejeros pasan a recibir sueldo fijo (antes solo percibían dietas por cada reunión que sostenían) y se elimina la Secretaría Ejecutiva, quedando Carvalho como máxima autoridad ejecutiva.



Homero Carvalho justificó la designación de Iris Villegas, ex jefa de gabinete del Ministerio de Culturas, como una consejera a tiempo completo, al indicar que este cargo es necesario para coordinar proyectos con el Ministerio de Culturas. Además y según el nuevo estatuto del Consejo, la responsable de este cargo recibirá una remuneración mensual.



“Con la elección de Galo Coca se decidió dar continuidad a su trabajo, puesto que era el subjefe del museo, además lo hemos visto como un recambio generacional (Édgar Arandia estuvo más de diez años en el cargo). En el caso del Centro de la Cultura Plurinacional, este adolecía de problemas administrativos y teníamos que buscar a alguien que integre la gestión cultural con la pública. Yo personalmente lo he presentado como candidato. Marcelo (Alcón) es una persona de concertación que va a lograr conciliar los programas con los estatutos”, añadió Carvalho.



Auspicio de proyectos

Respecto del hecho de que la fundación auspicie los trabajos artísticos de consejeros de esa entidad, Carvalho dijo que no le parece malo. “Yo he presentado el proyecto de literatura boliviana con las antologías y hemos comenzado con la de La Paz, luego Beni y Oruro. Si yo vengo del área y conozco el área, no me parecería correcto que otra persona presente proyectos de literatura”, aseguró.



Por otra parte, se informó que hoy se dará a conocer el documento final de la auditoría interna a la institución