‘Gringo’ Gonzales: ¿por qué la justicia no convoca a Achacollo?

El presidente del Senado, José Alberto "Gringo" Gonzales, aseguró este viernes el MAS no protege a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, por el caso del Fondo Indígena, y cuestionó ¿por qué la justicia no la convoca?.



Gonzales recordó que el año pasado la exministra manifestó que no se fugó del país y que cuando los fiscales y jueces requieran su declaración ella asistiría a cualquier llamado. "Ella no ha manifestado ninguna intención de esconderse o escaparse" sostuvo.



Sin embargo, el titular del Senado dijo que la pregunta debería dirigirse al Ministerio Público y a la administración de justicia. "Lo que hay que ver es ¿por qué la justicia no la convoca? ¿Por qué los fiscales no la convocan?", expresó la autoridad.



Desde que se revelaron las irregularidades en el Fondo Indígena, Achacollo no ha sido convocada para coadyuvar en el esclarecimiento del millonario caso de corrupción, pese a que estuvo a la cabeza de la institución.



El Ministerio Público en varias oportunidades manifestó que convocará a declarar a todo el que sea necesario con la finalidad de esclarecer el caso. Sin embargo tampoco fue convocada pese a que el año pasado se mostró con documentos que, entre 2010 y 2012, la exautoridad autorizó el desembolso de al menos 53 millones de bolivianos para 66 proyectos productivos, a través de resoluciones ministeriales.



Asimismo, se difundió un video en el que el exdirector del Fondo, Marco Antonio Aramayo, advirtió de los problemas que enfrentaba esa entidad a todos los miembros del directorio. Quien también denunció que la exautoridad autorizó 575 millones de bolivianos para proyectos durante un año electoral (2014), pese a que la entidad tenía una deuda millonaria.