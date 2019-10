Costas es el gobernador con mayor aprobación

Una encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado IPSOS reflejó este miércoles por la noche la aprobación en la gestión de los gobernadores y alcaldes del eje central del país.



Según ese estudio, difundido por la Red ATB, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, es el que mayor apoyo tiene, con un 71% de personas que aprueban su gestión. Un 21% desaprueba su mandato y otro 7% no sabe ni responde.



Le sigue el gobernador de La Paz, Félix Patzi, que tuvo un apoyo de 55% frente a un 21% que desaprueba su gestión y un 23% que no sabe ni responde.



En tanto el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, tiene una aprobación de 45% contra 21% de desaprobación, y un 31% que no sabe ni responde.



Alcaldes



En el caso de los alcaldes, Luis Revilla de La Paz obtuvo una aprobación de 80%, seguido de Percy Fernández, de Santa Cruz de la Sierra, con el 65%. José María Leyes de Cochabamba con el 64% y Soledad Chapetón de El Alto con el 38%.