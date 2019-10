Ven que microcorrupción afecta al actual Gobierno

"Alguien me decía, parece que hay una microcorrupción", señaló el presidente Evo Morales en la inauguración del primer Gabinete ampliado de su tercer mandato. Señaló que la problemática debe ser debatida para garantizar un mejor funcionamiento del Gobierno.



La autoridad exigió sugerencias para corregir los errores que se puedan advertir y señaló que muchas veces "pagan políticamente" las fallas que cometen empresas constructoras o supervisores de proyectos que están atrasados.



"Hay cosas por aquí, pequeñas cositas y tenemos que ver como enfrentamos eso. Entonces, tenemos mucha responsabilidad y pido disculpas porque mucho tiempo no nos hemos reunido", reconoció la autoridad.



Morales vio necesario repasar "algunas debilidades", que aglutinó en un grupo de "C", comida, corrupción, combustible, cocaína y contrabando, aspectos que a su juicio "hay que cuidar y atacar para liberarnos como país".