Defensa de Zapata alerta que hay presión a reas

Eduardo León, abogado de Gabriela Zapata, denunció que se han incrementado las requisas y controles al penal de Miraflores a fin de cansar a las reclusas y sean quienes pidan que la ex novia de Evo Morales sea cambiada, otra vez, de cárcel .



El jurista, en contacto con la Red Uno, señaló que este jueves, a las 5:00, fueron despertadas las internas para un control y que estos, desde la llegada de la ex novia de Evo, se han vuelto constantes. “Se trata de incomodar, a título de requisas, a todas las internas para responsabilizar de esto a Zapata y viendo estas restricciones (…) pidan su traslado”, dijo.



Puedes leer | Suman otro delito a Zapata y abogados denuncian presión

,

Esta situación, apuntó León, será denunciada ante organismos defensores de los derechos humanos y de la justicia boliviana con el objetivo de buscar garantías para Gabriela, pues cree que su vida está en riesgo.



La periodista de La Paz, Priscilla Quiroga, tuiteó un video en el que se ve a unidades policiales en las afueras del penal de Miraflores.,

Requisa en el penal de Miraflores pic.twitter.com/Uj6roZDwzf— Priscilla Quiroga S. (@Prisi41Quiroga) 31 de marzo de 2016 n