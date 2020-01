Asesinato de un joven moviliza a los vecinos para alejar a pandillas

Entre los matorrales de una barda de ladrillo visto, con pantalón azul, camiseta verde y una chamarra café, yacía el cuerpo de Yeison Colque Anze (19). Y al lado de él una torta de 15 años, una muñeca y tres ‘autitos’ de juguete que un grupo de jóvenes dejó con un mensaje aún no interpretado.

Sucedió el domingo 4 de junio frente a una cancha de fútbol del barrio El Carmen 1, por el 8º anillo de la Virgen de Luján. Este hecho alertó a los vecinos. Ayer, se reunieron y determinaron al menos tres acciones: exigir que la Policía encuentre, lo más pronto posible, a los asesinos, notificar a los propietarios de los lotes e inmuebles baldíos para que los limpien y, por último, ceder un tinglado para que los agentes establezcan un puesto de control policial en la zona.

Los vecinos temen por un nuevo enfrentamiento de pandilleros. Relacionan a los agresores con la pandilla BDR y presumen que ellos asesinaron a Colque porque él y su hermano corretearon, alguna vez, a estas pandillas que asediaban la zona. “Fue por venganza. Lo encontraron solo en la calle”, dice Elizabeth Vallejos, vecina del lugar.

Corina Rojas, presidenta del barrio, explica que horas antes de que suceda este hecho, un grupo de jóvenes ingresaron al domicilio de don Lucio y sustrajeron una lavadora, heladera y otros aparatos eléctricos.

Gonzalo Medina, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), indicó que Colque tenía antecedentes policiales con el grupo Mundo Libre y, al llegar a un barrio dominado por gente de la Bola 8, fue reconocido y, posteriormente, asesinado. “Tenemos declaraciones que permitirán identificar a quienes participaron del crimen”, precisó.

Hijo de padres ausentes

Colque era el tercer hijo de cuatro. Su padre falleció cuando él era niño y su madre migró a Chile en busca de dinero. Él, estudio en el colegio Clara Serrano. Luego de terminar el bachillerato sus hábitos diarios se distribuían como mototaxista, eléctrico, compartir con sus amigos -que los trataba como a su familia- y la riña de gallos.

De vez en cuando, los vecinos lo veían consumir bebidas alcohólicas o pedir algo de comida para mantenerse con vida. “Era humilde. Hace tres meses se fue a vivir con su hermana Cinthya. Sufría mucho por la ausencia de su madre”, explicó una vecina.

No se le conocía novia. La madrugada de su muerte, él había ganado Bs 50 en una pelea de gallos y quería compartir su alegría con sus amigos. Pero el anhelo se vio truncado.

Ignacio Cuéllar, secretario ejecutivo de la zona, dice que el barrio es una zona de disputa entre las pandillas BDR, Mundo Libre y Bola 8, y que temen que haya una venganza.

El padre defiende a su hijo

Cerca de la parada de la línea 52, entre el barrio Unión Campeche y Terrado Dos, Alfredo Arce y su hijo Álvaro (18), también conocido como ‘Chila’, iban en motocicleta a ver el estado de una denuncia contra Cristhian, alias el Chimpa.



De pronto, el aludido y otros tres jóvenes salieron de un matorral, comenzaron a golpear y a agredir con piedras y machete tanto al padre como al hijo. “Me dio con una piedra grande y me tumbó. Más bien no perdí la conciencia, me defendí y defendí a mi hijo”, narra el progenitor que está internado en el hospital Japonés.



David Canaza, vicepresidente de la junta vecinal de Unión Campeche, dice que en la zona viven más de 720 familias y para evitar asaltos o propagación de los nidos de delincuentes instalaron una sirena que suena cada vez que surge algún problema y decenas de vecinos se congregan con palos y machetes para hacer requisas.



Canaza indicó que presuntamente la víctima formó parte de la pandilla BDR y supuestamente el problema con Cristhian era por una misma mujer que ambos cortejaban. El dirigente dijo que Chimpa transitaba la zona en una moto y que estaba relacionado con los prestamistas colombianos.