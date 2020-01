Alberto Mayol: “Bolivia y Chile pueden hacer canje territorial”

La aspiración marítima boliviana salta en la agenda electoral chilena. El precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, planteó mar para Bolivia con soberanía en un debate celebrado en el programa El Informante, en la Televisión Nacional de Chile, con miras a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 19 de noviembre. “Olvidemos el pasado”.



¿Lo que usted plantea en realidad es un canje territorial?

Lo que planteo es que Bolivia tiene un problema con la ausencia de acceso al mar y nosotros tenemos un problema con la penetración al continente. Para ambos es un problema y consideramos que eso tiene solución. Que ambos países pueden hacer un canje territorial que permita, ambos con soberanía, tengan acceso privilegiado a los recursos y conexiones que estamos necesitando.

Básicamente, estamos pensando que el Cono Sur se potencie en la actividad industrial y productiva y eso se puede producir a través de una integración para lo que se requiere mayor trabajo político. Habría que hacer una serie de negociaciones y tampoco nos ayuda la ruta judicial...No pude asistir al traspaso de mando en Ecuador, pero por suerte pudo asistir nuestro jefe de campaña, que pudo comentarle al presidente Evo Morales sobre nuestra propuesta y dijo que estaba interesado en conocerlo en profundidad.

¿Esta es una prouesta que lo puede catapultar o hundir?

No le tengo temor. Esta propuesta parte en condición de desventaja. Hoy, decir dar mar a Bolivia en Chile tiene muy malos resultados en las encuestas, pero hacer política también tiene que ver con tomar riesgos y demostrar soluciones viables donde otros no las ven. Nuestra solución nos parece económicamente productiva y saludable para la región...



Algo interesante que dijo en el debate es que ni Chile tiene mar. ¿A qué se refiere?



En la actualidad, se promulgó una ley de pesca que profundizó una especie de licitación con el agravante de que es gratutita. Se entrega una concesión gratuita a siete grandes grupos económicos chilenos por toda la pesca de carácter industrial. Se repartieron el mar. Entonces, el mar no es chileno, la costa es chilena, pero no tenemos mar ni los recursos que están ahí.



¿Cree que Latinoamérica tenga una sola voz en temas globales, por ejemplo, como lo tiene la Unión Europea?

Acuerdos comunes son indispensables. Cuando Trump criticó a México y a Venezuela, se puede asumir que haya una postura similar sobre Caracas, pero lo mínimo que había esperado es que digan algo sobre México.



Los candidatos tradicionales aparecen en Chile como favoritos ¿Puede darse ese recambio generacional con candidatos nuevos?

Eso se va a dar ahora. Chile fue privatizado por completo, pero nunca pensamos que también la política... Hay un malestar enorme, estamos demostrando que tenemos la fuerza para unirnos los que pensamos distinto. Interactuar y generar las condiciones para un futuro conjunto. Eso hoy está siendo una realidad en Chile. Por eso el Frente Amplio será la nueva fuerza política emergente y este año iremos, por lo menos, a segunda vuelta con la derecha. Sumaremos un gran apoyo.



¿Bachelet acaba su mandato con pendiente?

No se concretó el cambio de la Constitución, tampoco en salud, pensiones, en educación. La verdad es que no se concretó nada. La reforma tributaria terminó siendo modificada marginalmente. Lamentamos, porque la gente vio ahí una respueta a una crisis.