Procurador: los abogados no son una casta superior

El procurador general del Estado, Héctor Arce, dijo el viernes en Santa Cruz que los abogados no son una casta superior y tampoco tienen un fuero especial, por lo que pueden ser juzgados como cualquier otro ciudadano en caso de que vulneren las leyes.



"Los abogados no somos una casta superior alejada del pueblo y de la ciudadanía, no tenemos ningún fuero especial. Si bien es cierto que nosotros defendemos el derecho que tiene todo abogado para trabajar, ese trabajo debe realizarse en el marco de las más alta ética y responsabilidad", argumentó.



Así el procurador justificó la orden de aprehensión contra los abogados Eduardo León, William Sánchez y Walter Zuleta, defensores de la ex gerente de CAMC, Gabriela Zapata, acusados de manipulación de pruebas y hacer pasar a un niño como hijo del presidente Evo Morales y su ex pareja.



"Un niño manipulado psicológicamente para hacerlo pasar nada menos como hijo del presidente del Estado", cuestionó Arce.



León fue aprehendido el martes último, acusado por los delitos de trata de personas, estovar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictuosa, ejercidos en el caso del supuesto hijo de Morales con su cliente.



El Ministerio Público también emitió una orden de aprehensión en contra de los abogados Sánchez y Zuleta.