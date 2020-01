Los peores horarios para hacer estas actividades

Así como existe una hora apropiada para realizar cada actividad durante el día, también existen horarios en el que se deben evitar ciertas acciones que podrían perjudicar nuestra calidad de vida.



Dormir, tener sexo, estresarse, tomar café entre otras actividades figuran en la lista que fue publicada en la revista VIU!Pe. ¡Conócelas!



06:00

La peor hora para dormir. Si nos acostamos entre las 22:00 y 23:00 horas, es el momento justo de levantarse, pues los seres humanos estamos programados internamente para dormir entre siete y ocho horas. Además, al levantarnos con tiempo nos evitamos los desagradables apuros que resultan perjudiciales para nuestra salud.



07:00

?El momento menos indicado para tener sexo sin protección. El nivel de testosterona en el hombre y de estrógenos en la mujer están por las nubes. Como consecuencia, el deseo se dispara de tal manera que las probabilidades de tener relaciones sin protección aumentan, lo que podría generar un embarazo no planificado. Esto ocurre, claro está, si nos encontramos en nuestros días fértiles.



08:00

Tiempo inadecuado para estresarse. Si sometemos nuestro cuerpo a tensiones excesivas al poco tiempo de levantarnos, se incrementan las posibilidades de sufrir un accidente cardiovascular, ya que a tempranas horas del día el cuerpo aún no termina de reaccionar luego del descanso nocturno.

Foto: plameca.com,

11:00

La peor hora para comer dulces. Si no desayunamos bien, es probable que durante esta hora suframos un bajón de azúcar y solemos saciarlo comiendo gran cantidad de golosinas que, a la larga pueden afectar nuestros niveles de insulina. Lo mejor es comer una fruta o algún snack saludable que ayude a nivelar esos desagradables bajones sin dañar nuestra salud.



13:00

Una hora no recomendada para el deporte. Nuestro organismo sufre un descenso de energía entre las 13:00 y las 14:00 horas, produciéndose unos minutos propicios para el reposo y no para ejercicios forzados que puedan debilitarnos. Durante la siguiente hora, una caminata relajada sienta bastante bien.



14:00

El momento menos indicado para beber alcohol. A esta hora, nuestro organismo está concentrado en el proceso digestivo. Si le añadimos el alcohol, ralentizaremos ese proceso, haciéndolo “interminable”. Además, nos invadirá una profunda somnolencia y nuestra capacidad de concentración será mínima.



15:00

Hora inapropiada para actividades que requieran concentración. Si no queremos acabar dormidas sobre el papel y con bolígrafo en mano, lo mejor es dejar las actividades fuertes para otro momento. A esta hora, nuestro cerebro necesita descanso, así que lo mejor es buscar algo que no relaje.

Foto:imagenes.montevideo.com.uy,

16:00

Tiempo no recomendado para estar frente a la computadora. Si llevamos todo el día pegadas a la computadora, es necesario apartarnos de ella para descansar la vista y la espalda. El exceso de trabajo suele generarnos altos niveles de estrés y ansiedad. Lo más recomendable es apartarnos unos 10 o 15 minutos del ordenador, respirar profundo, o conversar tranquilamente con algún compañero o familiar. Luego quedaremos como nuevas.



17:00

La peor hora para tomar café. La cafeína estimula el sistema nervioso central, elimina la somnolencia y activa el centro de atención, así que si queremos conciliar el sueño sin problemas, debemos procurar no tomar café, ni bebidas con cola a partir de esta hora.



21:00

El momento menos indicado para discutir. A esta hora ya estamos bastante agotadas como para poder sostener una discusión razonable. Además, se aproxima la hora del descanso y no es recomendable ir a la cama con altos niveles de ira o preocupación. Por lo tanto, es mejor dejar las discusiones para otro momento, y si pueden evitarse, mucho mejor.



Medianoche

La peor hora para ver televisión. Está comprobado científicamente que la luz del televisor puede alterar la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, y cuya síntesis y liberación son producto de la oscuridad y de la supresión de la luz. Por ello, no es aconsejable ver la tv a altas horas de la noche si queremos dormirnos rápido y en estado de relajación.