Chuquisaca inicia acción legal y la Policía protege Incahuasi

En Muyupampa (Chuquisaca), las autoridades de ese departamento, luego de varias horas de reunión, determinaron el inicio de una acción legal ante las instancias pertinentes y exigen a YPFB que no distribuya las regalías que genere el megacampo gasífero Incahuasi mientras no se cuente con la delimitación definitiva y legal.



A su vez, el megacampo en el límite fronterizo entre Santa Cruz y Chuquisaca quedó bajo el control de un centenar de uniformados. La presencia policial obedece a la alta tensión entre ambas regiones.

El rico reservorio tiene en emergencia a los municipios de Muyupampa y Lagunillas (Santa Cruz), este último se declaró en vigilia desde anoche debido a las amenazas de algunas autoridades chuquisaqueñas que supuestamente buscan confrontarlos en Caraparicito.



La misión de los uniformados es hacer prevalecer la paz y armonía entre la gente de ambas regiones y evitar cualquier choque o fricción que pueda registrarse en la zona de Caraparicito y en los límites fronterizos del cerro Incahuasi, informó ayer el comandante Johnny Requena.



La pugna, que comenzó por el informe final de YPFB que asegura que el 100% de Incahuasi está en suelo cruceño, estuvo a punto de "reventar" ayer en una asamblea de emergencia de la Gobernación de Chuquisaca y 29 municipios y cívicos de ese departamento, que sostuvieron una prolongada reunión desde las 11:15 hasta las 16:00 en la región limítrofe de Muyupampa. En la cita algunos alcaldes y el mismo gobernador de esa región, Esteban Urquizu, arremetieron contra el gobernador Rubén Costas y lo acusaron de pretender "robar" sus recursos. Empero, a medida que avanzó la reunión, los nervios se fueron apaciguando; sin embargo, emitieron un voto resolutivo.



Los principales puntos del documento establecen el rechazo del informe de la consultora canadiense CLJ Petroleum Consultants Ltd; ratifican la unidad de Chuquisaca entre los 29 municipios y las instituciones; se determina realizar una cumbre departamental de profesionales geólogos y expertos en hidrocaburos para poder debatir y profundizar sobre el tema Incahuasi; emplazan a los parlamentarios de Chuquisaca a que en un plazo de 10 días deben realizar una interpelación al ministro de Autonomías, Hugo Siles, y al presidente de YPFB, Guillermo Achá.



Asimismo conformarán una comisión a la cabeza de las instituciones cívicas para que gestionen el inicio de diálogo con el ministro de la Presidencia en busca de consensuar un acuerdo con Santa Cruz; se ratifica el pedido de renuncia del ministro de Autonomías y del titular de YPFB, a quienes otorgan un plazo de 10 días a partir del lunes.

El gobernador Urquizu dijo: "Vamos a tomar acciones, pero no violentas. YPFB y el Ministerio de Autonomías nos quieren robar nuestros recursos y no lo vamos a permitir. También vamos a luchar por los bloques Azero y Huacareta".



Lagunillas en vigilia

El alcalde de Lagunillas, Héctor Contreras, los cívicos y la capitanía de Alto Parapetí llegaron anoche a Caraparicito e iniciaron una vigilia permanente para hacer respetar el derecho de propiedad del campo Incahuasi.



Los cívicos hicieron un llamado a la provincia Cordillera y al pueblo cruceño para movilizarse por el megacampo e indicaron que hoy realizaran un vigilia para reforzar el control del lugar en disputa.

Los concejales del municipio y capitanes grandes de la TCO de Alto Parapetí sumaron sus voces en defensa del reservorio e indicaron que no permitirán provocaciones, esto en referencia a que una caravana del municipio chuquisaqueño de Muyupampa pretendía ir hasta el yacimiento, lo que al final no sucedió por la presencia de los uniformados.



YPFB no ve cambios

Para Yacimientos el informe técnico de la empresa canadiense es contundente y en ese aspecto considera que el trabajo fue bien realizado, por lo que en esa instancia no debería haber cambios.



Sobre el pedido de Chuquisaca, desde la estatal petrolera indicaron que el tema de los límites interdepartamentales es una cuestión que debe solucionar el Ministerio de Autonomías ya que es un aspecto político que a Yacimientos no le compete, pues el documento sobre la ubicación del reservorio se apoya en información técnica que se puede verificar