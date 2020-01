Percy dice que le tiene 'miedo' a los periodistas

La primera autoridad municipal de Santa Cruz, que evita dar entrevistas a los medios de comunicación con los que tiene una relación de "amor-odio", habló con dos televisoras, PAT y Red Uno. En el extenso diálogo se refirió a varios temas, entre ellos: su relación con el presidente Evo Morales y con la prensa.



Tanto en la Red Uno como en PAT, prometió no volver a salir de sus cabales cuando tenga contacto con los comunicadores, esto luego del último impasse que tuvo, hace días, con un reportero que le consultó sobre el sonado caso dron.



“Hablen lo que quieran, aquí estoy para atajar lo que digan, yo no me enojo. Prometo no desbocarme jamás, por nada del mundo me voy a tentar a salir como loco hablando estupideces” y reconoció que a lo que le teme, como toda autoridad, es a los periodistas, porque son -según sus palabras- inquisidores y preguntones.



"Evo me tiene cariño"



"En sus discursos en los barrios, el presidente me nombra como el mejor alcalde de Bolivia", también señaló Percy, en entrevista con la Red Uno, y ratificó que tiene una "buena relación" con el presidente Evo Morales.



El alcalde de Santa Cruz agregó que el primer mandatario "le tiene cariño" y que él tiene que "devolverle la gentileza en una forma parecida".



Deseaba que gane el Sí en el referendo



Durante la campaña para el referendo constitucional de febrero, el alcalde de Santa Cruz manifestó que deseaba que gane el Sí en el referendo. “Sí, sí (voy a hacer campaña) desde ahurita", dijo Percy ante las preguntas de los periodistas en un evento con el presidente Morales el 19 de noviembre de 2015.



Sobre este tema, el periodista de Red Uno le dijo al alcalde: "Usted llegó a decir con franqueza que quería el Sí gane en el referendo", a lo que Percy respondió: "Obviamente, tampoco soy burro".



Destacó que en un país en el que se sucedieron muchos presidentes, Evo Morales "no empuja a nadie" y que trata de gobernar con seriedad, "a mi me gusta mucho".



Sin embargo, no quiso responder sobre si el MAS debería respetar el resultado del referendo que le negó la posibilidad al presidente y vicepresidente postularse como candidatos en las elecciones de 2019. "Es mucho para mí esa pregunta, es bien política", finalizó.