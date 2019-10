Desaparecen cinco islas en el Pacífico Sur

"La arena ha sido barrida de sus plataformas y (...) es imposible que se recuperen", señaló Javier Xavier León, experto de la Universidad de la Sunshine Coast que participó en la investigación, sobre la desaparición de cinco islas en el Pacífico



El estudio, publicado en la revista Environmental Research Letters, examinó 33 territorios de las Islas Salomón mediante imágenes aéreas y por satélite que datan entre 1947 y 2014, y utilizaron el conocimiento de la población local.



El investigador, de origen peruano, calificó de "drástica" la desaparición de las cinco islas -llamadas Kale, Zollies, Rehana, Kakatina y Rapita- que ha sucedido en unas pocas décadas.



"Esta situación no se ha visto, por lo menos de forma sistemática y con la misma velocidad, en otros lugares del Pacífico", dijo León.



A pesar de no registrar asentamientos humanos en las islas desaparecidas, de entre 12.240 y 48.890 metros cuadrados, estas sí poseían vegetación.



Otras seis islas de las Islas Salomón, país conformado por unas mil islas volcánicas de unos 500 metros de altitud, también han registrado una erosión en más de un 20 por ciento de su territorio.



"La mayoría de las islas están deshabitadas y solo fueron utilizadas por las comunidades locales para pescar, aunque eran parte del día a día de la gente", señaló León.



El estudio refleja, además, que en dos de las islas estudiadas la erosión producida en las costas ha destruido poblaciones que databan de 1935 y ha obligado a realojar a las comunidades locales.



Los científicos, liderados por Simon Albert, de la Universidad de Queensland, señalan que el aumento del nivel de las aguas en el norte de las Islas Salomón fue de entre siete a diez milímetros anuales durante las últimas dos décadas.



Este fenómeno, que no se registra con la misma rapidez en la zona sur del país insular, se atribuye parcialmente al cambio climático, que debido al aumento de las temperaturas hace que los polos se derritan y aumente el nivel de las aguas.



Los científicos advierten que el fenómeno podría repetirse en más lugares del Pacífico, como en Papúa Nueva Guinea, y territorios del océano Índico.



Otros archipiélagos insulares del Pacífico Sur como Kiribati, Vanuatu o las Islas Marshall también combaten por la supervivencia de sus islotes a raíz del progresivo aumento del nivel de las aguas.