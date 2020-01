Maduro y oposición miden fuerzas en las calles de Caracas

La oposición venezolana realizará hoy lo que prometió será la mayor manifestación contra el Gobierno de Nicolás Maduro, quien responderá con una masiva movilización de seguidores, lo que ha desatado temores de nuevos estallidos de violencia.



Arropado por los militares, que el lunes le ratificaron "lealtad absoluta", Maduro encarará la sexta protesta que organiza este mes la oposición para exigir elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento, único de los poderes públicos no controlado por el oficialismo. El jefe del legislativo, Julio Borges, llamó ayer a las Fuerzas Armadas, aliada clave de Maduro con enorme poder político y económico, a ser "leales" a la Constitución y a dejarlos marchar pacíficamente.

Las anteriores protestas han derivado en batallas campales, entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, con saldo de cinco muertos, decenas de heridos y más de 200 detenidos.

Caracas, militarizada



Ayer, la presencia de militares en las calles de Caracas era la usual. En la escalinata de la sede legislativa, Borges pidió a los soldados no una "rebelión o "un golpe de Estado", sino que "cesen los abusos", "el hostigamiento" y "la represión".



Los opositores fijaron 26 puntos de salida para la manifestación que pretende llegar a la Defensoría del Pueblo, centro de Caracas, bastión chavista. Los oficialistas adelantaron que, como siempre, no los dejarán entrar a esa zona, donde será su marcha. "Toda Caracas será tomada por las fuerzas revolucionarias y no nos alboroten", advirtió Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más poderosos del chavismo.



Llamándola la "mamá de las marchas", el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, llamó a los opositores a "desbordar las calles para decirle a Maduro que no permitiremos una dictadura".

Crispación al tope

El Gobierno sostiene que la oposición promueve el "terrorismo" y la violencia en las marchas para darle un golpe de Estado. Sus adversarios lo acusan de represión y de torturar a detenidos.



En esta creciente tensión, 11 países latinoamericanos pidieron a Venezuela que "garantice" el derecho a la manifestación pacífica y lamentaron las muertes ocurridas en las protestas anteriores.

Un día antes de las movilizaciones, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó "seria preocupación" por "la militarización de la sociedad" en Venezuela y llamó "a la cordura" de ambos bandos a fin de evitar cualquier choque.