Hombre que destrozó mandíbula a joven pide disculpas en video

El hombre que agredió a un menor de edad y le destrozó la mandíbula el pasado lunes publicó un video en el que pide disculpas a la familia del afectado y asegura que se trató de una reacción visceral en la que no midió las consecuencias.



"Mis más sentidas disculpas, estoy apenadísimo por lo que ha pasado, no tengo palabras por la reacción que tuve, pero una provocación siempre genera una reacción", dijo Sandoval en un video difundido por Unitel.



Agregó que al ver "mal" a su hijo, que había sido golpeado, reaccionó "como lo podría hacer cualquier padre".



Sobre los gastos médicos, que ascienden a los 7 mil dólares, señalo que no cuenta con los recursos debido a que solo trabaja como taxista y debe mantener a dos hijos, uno de ellos con síndrome de down.



Citan al agresor ante la Fiscalía



El Ministerio Público citó la tarde de este miércoles a Sandoval para que preste declaración por la denuncia en su contra por los delitos de lesiones graves.



El joven agredido permanece internado en una clínica local y tiene un impedimento de 50 días.