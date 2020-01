Experto califica el Nokia 3310 como "el mejor"

Las marcas y las personas han luchado a través de la historia por reconocer el mejor teléfono. Por ejemplo, a la hora de comprar alguno, son necesarios algunos filtros de exigencia.

Sin embargo, para tomar la decisión, finalmente se termina eligiendo el que cumpla con la mayoría de las peticiones que desea el comprador.

Marques Brownee un entusiasta de la tecnología, a través de un video en Youtube, explicó por qué el mejor de todos los teléfonos es el legendario Nokia 3310. Un celular que ha marcado un gran precedente en la historia, según el portal RT.

Para esto, Brownee se remitió a 5 aspectos que determinan y explican el hecho que este dispositivo móvil sea el mejor de todos:

- Batería: "Les puedo asegurar que el Nokia 3310 dura mucho más que su actual teléfono".

- Carcasa: "Es un poco grueso. Ligeramente resistente al agua, el polvo, las caídas y a las duchas". Brownee demuestra incluso que el teléfono puede servir para incrustar un simple clavo.

- Desempeño: "Bastante bueno. Las opciones del menú reaccionan rápido y no se experimentan mayores retrasos. He realizado varios cálculos con números largos y la calculadora ha respondido de buena forma".

- Cámara: "¿Si no va a incluir la mejor cámara, para qué desperdiciar el espacio? Simplemente no la instale, no tendrá que preocuparse por la parte posterior del dispositivo, no tendrá manchas ni bultos", refiriendose a que el teléfono no posee cámara.

- Pantalla: Aunque en este aspecto dudo un poco, al final le dio un puntaje de 8 sobre 10 a la pantalla de este equipo.

¡Mira el video!