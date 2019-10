El Gobierno no derogará la norma aduanera

La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, ha confirmado este miércoles de que el Gobierno no modificará el Decreto Supremo 2295 que autoriza la nacionalización de mercadería en frontera. La autoridad dijo que antes de la implementación de la normativa se tardaban entre cuatro y cinco días en nacionalizar mercadería homogénea, actualmente lo hace en menos de 24 horas.



“Los argumentos del transporte pesado no son válidos, no hay un fundamento real para que ellos pidan la suspensión de esta norma. Si ellos piden más bancos, vamos a habilitar otras entidades financieras; si el problema es la falta de servidores públicos aduaneros, que nos digan cuántos necesitan para que gestionemos el aumento de personal”, dijo la autoridad.



El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, Fidel Baptista, señaló que la aplicación del decreto 2295 de nacionalización de mercadería en frontera es inadecuado en este momento, por falta de infraestructura y personal que atienda ese proceso de forma ágil.



Abiertos al diálogo



Ayer la dirigencia del transporte pesado rompió las negociaciones con el Gobierno y anunció movilizaciones; ante esta situación, Ríos ha manifestado la disponibilidad del ejecutivo en restablecer el diálogo con el sector a fin de evitar futuras medidas de presión que perjudiquen al país.



Alcances de la norma



La viceministra Ríos explicó que la norma solo es aplicable a mercancías de gran volumen y de fácil reconocimiento. “Es decir cemento, fierros, vidrios, cerámicas, planchas de acero o bovinas de papel, por tanto, el compañero gremial que traiga ropa, zapatos o electrodomésticos no será alcanzado por la norma, ellos seguirán su procedimiento regular”, aclaró.



DUIs emitidas por la Aduana



El Decreto Supremo 2295 entró en vigencia el 22 abril, a la fecha la Aduana ha emitido 137 Declaraciones Únicas de Importaciones (DUIs) en los puestos aduaneros fronterizos. En Desaguadero se ha emitido 70 DUIs y se han despachado 173 camiones; en Tambo Quemado, fueron entregados 15 DUIs y 43 camiones; en Puerto Suárez se emitieron 39 DUIs a 134 camiones, y en Yacuiba 13 DUIs a 25 camiones.