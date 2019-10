YPFB considera político el bloqueo de guaraníes

Guillermo Achá, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aseguró que la movilización de los guaraníes en Takovo Mora no tiene ningún sentido, toda vez que la actividad que realiza la subsidiaria YPFB Chaco se la desarrolla en un predio privado y no afecta el Territorio Comunitario de Origen (TCO), como lo asegura la dirigencia indígena.



El lunes 10 de agosto, un grupo de guaraníes de Takovo Mora bloqueó el campo gasífero El Dorado (que opera YPFB Chaco). La medida de presión fue declarada ayer en cuarto intermedio, pero hoy se puede reactivar si es que el Gobierno no modifica los decretos 2298, 2195, 2366 y 2368, que aceleran la exploración y explotación de petróleo en sus territorios.



“La actividad que encara Chaco en el pozo El Dorado solo afecta al territorio privado, no es ni TCO ni área protegida. No tiene sentido la movilización, se está moviendo otro tipo de interés, hay algunos dirigentes que quieren aprovechar y obtener algún beneficio económico por eso reactivan la protesta y confunden a la población”, dijo Achá.



Buscan 0.5 TCF en El Dorado



De acuerdo con datos de YPFB, el campo El Dorado, donde actualmente se realiza la planchada para después montar el primer pozo exploratorio, cuenta con una prospección de 0.5 TCF (trillones de pies cúbicos por sus siglas en ingles).



Guaraníes aguardan al Gobierno



Ronald Gómez, presidente del Consejo de Capitanes de los Guaraní de Santa Cruz, dijo que si este viernes no llega a Takovo Mora el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, se determinará bloquear otra vez el ingreso al campo El Dorado, que en estos momentos se encuentra resguardado por más de 300 policías.