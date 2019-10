Arce califica de 'bajeza' la acusación contra su hijo

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, rechazó este martes las acusaciones de corrupción que lanzó un diputado opositor en contra de su hijo, ex funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y calificó esa acción como una "bajeza" política que busca denigrar a su familia.



El diputado electo por Unidad Demócrata, Amílcar Barral, involucró a Marcelo Arce en la desaparición de 146 llantas de almacenes de YPFB.



"Como no han podido encontrar nada al Ministro de Economía, utilizan a la familia y eso es una bajeza por parte de este diputado, y la derecha actúa así", dijo Arce a los medios de comunicación.



El titular de Finanzas explicó que la desaparición de llantas sucedió mucho después de que su hijo dejara el trabajo de encargado de almacenes en YPFB, en 2011.



"Mi hijo tiene los principios y los valores de su padre", afirmó el ministro de Estado y lamentó que un "político de la derecha" ataque a su familia para dañar su imagen después de que no pudo encontrar irregularidades "ni en su gestión ni en su comportamiento ético y moral".



"Están, lamentablemente, utilizando este tipo de artimañas que corresponden a la vieja forma de hacer política de la derecha", señaló el ministro.