Ex soldados de Malvinas recuerdan "ocupación" británica

La falta de diálogo entre ambos Gobiernos fue uno de los reclamos principales de los colectivos, así como que "no se retroceda" en la lucha por la soberanía argentina de las islas, explicó a Efe Mario Volpe, presidente del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata (Cecim), quien recordó que "son 184 años y aún no se tiene solución".

Las organizaciones de excombatientes señalaron a las autoridades del Gobierno actual como los que "permiten que la usurpación continúe" al avanzar acuerdos con el pueblo británico.

"Hay una política del gobierno actual de entrega de la soberanía que perpetúa toda esa usurpación británica que hoy se cumple y venimos a protestar contra esa política que nos esta entregando de pies y manos al enemigo británico", explicó a Efe el presidente de la asociación de combatientes de Malvinas Acomadeh, Gustavo Pirich.

A su criterio, la "ocupación" de las Malvinas es una "usurpación pirata". Pirich advirtió que lo que el Gobierno de Mauricio Macri puede "esperar" de los exsoldados es "mucha resistencia" y recalcó que ellos pusieron "allá los muertos".

"Dejamos nuestra sangre regada en Malvinas, dejamos un favor que indica que esa tierra es argentina", defendió.

Al grito de "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas" y "Malvinas no se olvida, gloria a los caídos", cerca de 200 excombatientes de la guerra marcharon ayer en Plaza de Mayo, dando la vuelta a su obelisco, recorrido que acostumbran hacer las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo.

La marcha fue organizada por la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos (Acomadeh) y el Cecim, y a ella se sumaron distintos colectivos y asociaciones sociales.

Volpe aseguró que "Malvinas no es un negocio, Malvinas es nuestra, parte de territorio nacional y lo que tienen que hacer los británicos es sentarse a dialogar para ver cuándo nos la devuelven".

Argentina reclama las Malvinas desde 1833 y se enfrentó en una guerra con el Reino Unido en 1982 después de que la Junta militar argentina, durante la última dictadura (1976-1983), ocupara las islas el 2 de abril de ese año, un conflicto que terminó dos meses después con la rendición argentina y en el que murieron 649 soldados argentinos y 255 militares británicos.



El Gobierno de Argentina reafirmó el pasado lunes su compromiso por recuperar la soberanía sobre las islas Malvinas en un comunicado en el que llamó al diálogo y señaló que se cumplen 184 años de la "usurpación" de ese territorio por parte del Reino Unido.