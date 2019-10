Trump y Sanders lideran voto en New Hampshire

Cientos de miles de electores desafiaron el frío y la nieve el martes en New Hampshire para votar en las primarias presidenciales de Estados Unidos, con la favorita demócrata Hillary Clinton bajo presión de Bernie Sanders y Donald Trump al frente de los sondeos en el campo republicano.



Pequeño estado del noreste del país con unos 880.000 electores, New Hampshire tiene un valor simbólico en las primarias y los candidatos a la Casa Blanca han multiplicado esfuerzos para convencer a los electores, especialmente a los casi 400.000 inscritos como independientes.



El multimillonario Donald Trump lidera los sondeos entre los republicanos con una ventaja promedio de 17 puntos y Sanders, senador por Vermont (estado vecino a New Hampshire), supera por unos 12 puntos a Hillary Clinton del lado demócrata.



Luego del caucus de Iowa (centro) del 1 de febrero que inició la carrera hacia las presidenciales de noviembre, New Hampshire es la segunda etapa del largo proceso de selección de candidatos que culmina con las convenciones de julio próximo.



Según los primeros sondeos a pie de urna, casi la mitad de los republicanos y un cuarto de los demócratas decidieron su voto en los últimos días, indicó CNN. La mitad de los republicanos dijeron sentirse traicionados por su partido, y el 48% eligió un candidato que no forma parte del "establishment".



David Emerson, un carpintero de pie en la puerta con un cartel de Sanders, dijo que planeaba quedarse allí todo el día: "Esto es lo más importante para mí, estar aquí con el cartel. Él es el único que vale la pena apoyar. Hillary lo deja en claro, es la misma vieja historia.

Bernie habla de todas las cosas que se necesita hacer", afirmó.



Clinton, que busca la nominación por segunda vez tras su derrota ante Barack Obama en 2008, obtuvo en Iowa un mínimo triunfo sobre Sanders (49,8% a 49,6%), mientras que el senador ultraconservador de Texas (sur), Ted Cruz, sorprendió a Trump al derrotarlo 27,7% contra 24,3%, a pesar de sondeos previos favorables al verborrágico magnate.



La historia reciente dice que ningún candidato que no termine entre los dos primeros en New Hampshire ha llegado a la Casa Blanca, por lo que puede servir como filtro del poblado lado republicano, con nueve aspirantes liderados por Trump, Cruz y el senador Marco Rubio (Florida, sudeste).

