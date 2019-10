El 'No' arrasa en Potosí por más de 100.000 votos

El departamento de Potosí le dijo "No" a su estatuto autonómico. Al final del cómputo, un 68,08 por ciento de los votantes optaron por rechazar el documento y el 31,92 por ciento optó por el "Sí", según datos del Tribunal Departamental Electoral (TDE).



Según la información, se contabilizaron las actas de 2.070 mesas de sufragio en total, y se registraron 293.528 votos, de los cuales 93.705 fueron a favor del "Sí" y 199.823 en contra, por lo que existe una diferencia de más de 100.000 adhesiones a favor del "No".



Con esos resultados, cuatro de los cinco departamentos que fueron al referéndum autonómico le dijeron "No" a sus estatutos. Solo queda pendiente el cómputo en La Paz, región que ya llega con un 90 por ciento del conteo.



Cómputo oficial en el departamento de Potosí: ,

En la víspera el "No" venció en Oruro con el 74.02 por ciento, frente al "Sí" que apenas logró el 25,98 por ciento, antes Chuquisaca y Cochabamba, también rechazaron sus estatutos con el 57,43 por ciento y 61.58 por ciento, respectivamente.



Además, en los municipios cochabambinos de Cocapata y Tacopaya ganó el "Sí" a sus cartas orgánicas, al igual que en Charagua (Santa Cruz); en Hununi y Tacovo Mora, ambos en Potosí, venció el "No", a la conclusión del cómputo en esa regiones.