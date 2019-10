Gabriela Zapata puede ser indagada por usurpación de cargos públicos

El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana negó cualquier nexo entre la expareja de Evo Morales y empresaria Gabriela Zapata y el Gobierno nacional y señaló que si existen documentos en la que la mujer figura como representante estatal, debe ser investigada por usurpación de funciones.



"Si existen estos documentos, estos son documentos que debieran ser prueba del delito de usurpación de funciones. Ahí tienen al Ministerio Público, al Fiscal General, que debieran actuar de oficio", manifestó la autoridad al ser consultado sobre las últimas denuncias de Carlos Valverde.



En la víspera el periodista de Santa Cruz mostró papeles sobre como la representante de la empresa China CAMC "influía en decisiones que se tomaban en la Aduana, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Banco Unión".



Valverde mostró ayer en la noche cuatro cartas que Zapata envió esas instancias, figurando como representante de una empresa, del Gobierno e incluso solicitando la retención de fondos, todo antes de ser gerente de la firma asiática.



"Una funcionaria, de una empresa privada, mandando cartas a entidades o instituciones, como si fuera representante nacional, Ministerio Público, no hay la menor duda para que el Ministerio Público actúe de oficio", agregó el ministro.



Acotó que "hay que aplicar el Código Penal, Valverde que muestre las evidencias al Ministerio Público, de que se están traficando influencias a nombre del Gobierno, pero no se están traficando influencias desde el Gobierno, es otra cosa".