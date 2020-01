Moreira es sacado en andas tras su declaración

Luego de tres horas de prestar su declaración en la Fiscalía Anticorrupción de la ciudad de Santa Cruz el ex secretario de Defensa Ciudadana, Alberto Moreira, fue recibido con vítores por sus seguidores que lo esperaban en las afueras del edificio. El ex funcionario enfrenta un proceso por supuesta concusión.



Eso no fue todo, tanta fue -al parecer- la euforia de sus adeptos que terminaron cargándolo en andas y haciéndolo pasear por la vía cercana al edificio judicial.



El fiscal asignado al caso, Iván Quintanillas, le dijo a EL DEBER que el hecho de que Moreira haya salido libre no significa que terminen las investigaciones en su contra por la presunta comisión del delito de concusión contra dos empresarias.



Moreira, que fue alejado del mando de la Secretaria de Defensa Ciudadana luego de fuera vinculado a un proceso de extorsión por el que ya un funcionario municipal está en la cárcel, ha defendido su inocencia. Asegura que la persona que recibió los Bs 7.000 de dos dueñas de locales que fueron extorsionadas no era su chófer, razón por la que se lo involucró en el proceso.