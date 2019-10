Un pañuelo hace invisible a los famosos en las fotos

Ocultarse del objetivo de una cámara de fotos es una tarea realmente complicada, especialmente para los famosos que constantemente son perseguidos por los paparazzis que tratan de retratarles en sus momentos más íntimos. Pero un joven diseñador indio llamado Saif Siddiqui ha encontrado una asombrosa solución: un fular de invisibilidad.



Su original invento se llama "The Ishu" y lo hemos conocido gracias al blog PetaPixel, señala una publicación en el diario espeañol ABC. La idea apareció en la mente de Siddiqui en el año 2009, cuando comprobó que una fotografía de un grupo de amigos había quedado arruinada por el reflector de una bicicleta. "¿Y si fuese capaz aplicar esta tecnología a una prenda de ropa?", pensó entonces. Tras varios años de investigación y desarrollo este pañuelo "mágico" ya está triunfando en el mercado.



Saif Siddiqui asegura que su principal objetivo con "The Ishu" es ofrecer una manera eficaz de proteger algo tan valioso como la intimidad de las personas, probablemente más expuesta y vulnerable que nunca con el crecimiento de los medios de comunicación y las redes sociales, indica el artículo en ABC.



El pañuelo no sólo funciona como antídoto contra las cámaras de fotos, sino que también es útil para evitar grabaciones en vídeo.



Ya son muchas las estrellas internacionales que han querido probar el fular Ishu, tal como podemos comprobar en su web oficial. Futbolistas como Jérôme Boateng (Bayern Munich) y Jermain Defoe (Sunderland), actores como Jeremy Piven o Cameron Díaz, cantantes como Bluey Robinson o Debby Ryan, celebridades como Paris Hilton... todos han conseguido jugársela a algún fotógrafo gracias al pañuelo de Saif Siddiqui que llega a costar 200 euros (unos $us 222).