Pedirán 12 años de cárcel para Zapata y no pactarán

El Ministerio Público pedirá en el juicio 12 años de cárcel para Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales y no aceptará un proceso abreviado como hicieron conocer algunos imputados, advirtió elfiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.



"Cuando se presenta la imputación es de manera provisional y no es definitiva, asimismo hay que ver si los delitos son concurrentes y no se puede acusar a una persona por los mismos delitos", argumentó la autoridad para justificar el cambio de opinión de fiscales y la reducción de delitos en la imputación.



Conoce más: Fiscalía deja de procesar a Zapata por siete delitos



Sobre el caso CAMC dijo que ellos no investigaron este aspecto porque hubo una comisión legislativa que investigó este caso y no correspondía una segunda investigación. Refirió también que las dos resoluciones fueron presentadas el 15 de julio y que es muy sintomático que se hubiera revelado casi un mes después.



"Por la forma de operar de la señora Zapata, ella sacaba dinero a empresarios, inversionistas, gente particular, a los cuales pedía sumas de dinero, entonces queremos dejar claramente establecido es que el Ministerio Público no ha investigado los contratos de la CAMC", complementó el titular del Ministerio Público.



Lea también: Critican la decisión fiscal en el caso Gabriela Zapata



En la víspera se conoció que la Fiscalía desistió de procesar por siete delitos a Zapata, pero persiste en enjuiciarla por otros cinco, además por trata y tráfico de menores al presuntamente suplantar con un niño al hijo que "tuvo" con Morales.



"Existen las vías legales para objetar esta decisión, están en su derecho, eso sucede en todos los procesos, se puede pedir que se siga investigando los elementos que crean que hemos omitido", concluyó el Fiscal.