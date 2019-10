Hermanos Yaipén niegan culpa sobre estafa

Los artistas peruanos, autores de éxitos como Aquí sin tu amor, Lárgate y Tirana, enviaron a la prensa una carta con 10 puntos donde deslindan responsabilidad frente a la denuncia por presunta estafa de su mánager Wálter Yaipén quien, según un comunicado, quedó libre después de una audiencia en La Paz.



De acuerdo a la denuncia, la orquesta "Hermanos Yaipén" habría incumplido su contrato al no presentarse en el "Festicumbia" de La Paz, que se realizó el 15 de junio de 2013.



El director musical y mánager del grupo fue aprehendido el martes en La Paz, debido a que la orquesta se encontraba en el país desde el domingo para presentarse también en Santa Cruz y Cochabamba.



Según los músicos la orquesta no se presentó por cuestiones de seguridad, ya que el local donde iban a actuar no reunía las mínimas garantías de protección y estaba siendo atacado por el público asistente.



Conoce los 10 puntos que los músicos argumentan a su favor.



1.tAfirman ser un grupo responsable

La orquesta siempre se ha caracterizado por ser una empresa responsable en cumplir todos sus compromisos en estos 15 años de trayectoria.



2.tComunicación vía teléfono

A través de su director general Wálter Yaipén Uypan, la empresa tuvo un contacto telefónico con la Silvia Inés Ticona Barroso para la realización de una presentación programada para el 15 de junio del 2013 en La Paz.



3.tEl pago debía realizarse antes de la presentación

Al alcanzar a un acuerdo, Silvia Inés Ticona Barroso hizo el depósito bancario del 50% de la suma establecida por la presentación, en seis partes y en un período de 90 días, y se comprometió a hacer el pago y gestionar las visas, impuestos y viáticos. El 50% restante tenía que cancelarse antes de la presentación de la Orquesta Internacional Hnos. Yaipén.



4.tCompromiso oral

El compromiso asumido fue de palabra y nunca hubo un contrato de por medio.



5. Denuncian no cumplir con lo acordado

Al arribar a Bolivia el 15 de junio del 2013, la Orquesta Internacional Hnos. Yaipén se dio con la sorpresa de que no se había cumplido con el compromiso ya que no se había cancelado el 50% restante de la cantidad establecida por la presentación, no se habían pagado los impuestos, ni existía hospedaje alguno en ese país. La explicación que dio Sra. Silvia Inés Ticona Barroso fue que no tenía dinero para pagarles.



6. Falta de garantías de seguridad

Una vez que la Sra. Silvia Inés Ticona Barroso logró recaudar la diferencia del monto, la agrupación decidió no presentarse por cuestiones de seguridad ya que el local donde se iban a presentar no reunía las mínimas garantías de seguridad y estaba siendo atacado por el público asistente.



7. Vídeo explicando los hechos

La orquesta de inmediato hizo público este incidente a través del canal de Youtube de una admiradora boliviana, quien los abordó en el mismo aeropuerto de La Paz, deslindando su responsabilidad y mostrando su pesar por la situación. El enlace del vídeo publicado el 18 de junio del 2013 es el siguiente:

,



8. Devolución del dinero

En esas declaraciones, el Wálter Yaipén Uypan explica que cuando llegaron al local observaron desmanes y no pudieron presentarse. Por lo tanto devolvieron 5.000 dólares a la organizadora y asumieron el pago de todos los impuestos de salida de Bolivia, pese a que no era su obligación.



9. Presentaciones continúan con regularidad

La orquestan de cumbia continúa con absoluta normalidad sus presentaciones en Bolivia y tiene programados conciertos el viernes 6 en La Paz y el sábado 7 en Cochabamba.



10. Justicia boliviana

El grupo confía en el Poder Judicial boliviano y espera que, en los próximos días, se pueda aclarar esta situación.