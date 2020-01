Jeremy Renner se rompe los brazos en Los Vengadores

Jeremy Renner, también conocido como Ojo de Halcón, en la saga de Los Vengadores, de Marvel, se rompió los dos brazos durante el rodaje de la película Vengadores: La Guerra del Infinito.

El actor acudió al Festival de Karlovy Vary en la República Checa, donde lució sus inmovilizadores. Renner contó que las fracturas se habían producido durante la grabación de una escena peligrosa de la saga de superhéroes. Se quebró el codo derecho y la muñeca izquierda.

«Me curaré rápido. Estoy haciendo todo lo que puedo para sanar más rápido», dijo a la revista Variety.

El actor, que apareció en películas como Mission: Impossible–Rogue Nation, señaló: «Estoy haciendo un trabajo que realmente no requiere un montón de trucos. No es una película de acción, es una comedia, Así que no tengo que vencer a un montón de gente o hacer nada loco. No puedo atar mis zapatos, pero fuera de eso, puedo pasar» comentó.

Renner no desveló qué escena estaba rodando, pero sí aclaró que su lesión no impedirá que el rodaje de la película siga su curso y se estrene, como está previsto, para mediados de 2018.

Fall down seven times...stand up 8! #fixedup #pushthrough Una publicación compartida de Jeremy Renner (@renner4real) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 2:40 PDT