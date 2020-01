Sombras en los paisajes de postal

Aquel paraje espléndido con árboles de copa ondulada, con flores silvestres a los costados de la carretera, con sus casitas de domingo en las faldas de las praderas. Aquel paisaje de postal ya no lo es desde que supe que ahí murió la mujer de Orlando, la esposa de ese amigo que ahora está de luto contándome esta historia mientras maneja su coche, mientras me dice que allá, en aquel restaurante al borde de la ruta, se desplomó su compañera cuando viajaba de Cochabamba a Santa Cruz, cuando bajaba del bus que se había estacionado para que los pasajeros almorzaran en ese restaurante que él ahora me apunta con una mano.

Un policía lo llamó desde una morgue de pueblo donde llevaron el cadáver. Orlando salió asustado de su trabajo y se fue a buscarla en este mismo coche. Llegó, gritó y metió el cuerpo en el asiento de atrás porque una ambulancia le iba a cobrar una fortuna. Siempre que paso por este lugar no puedo ver las flores, ni los árboles, ni las casitas ni el cielo siempre azul de otros tiempos. Una nube negra ha quedado para contarme que aquí cayó abatida una mujer que bajaba a servirse su comida del mediodía.

Aquel río donde me bañaba en los mejores años de universidad ha quedado con sus aguas turbias desde que acudí al entierro de un amigo al que la muerte lo sorprendió antes de que cumpliera los 20 años. Lo vi tendido encima de una mesa, cubierto por una sábana de los pies a la cabeza, en una habitación pequeña con puerta a la calle y a dos cuadras del Piraí, que a esa hora de la tarde fluía como si la vida fuera eterna. Después todo acabó en un cementerio incómodo, con cruces desportilladas y la vegetación salvaje que invadía las tumbas antiguas. El cajón modesto fue bajado con varias sogas al pozo oscuro, mientras sus familiares lloraban con espanto y el sol se iba sin despedirse, sin levantar la mano.

Y aquel pueblito tropical que despertaba con cantos de papagayos fue golpeado por el sonido sordo de las balas de una guerra de baja intensidad que se libró en Bolivia en los peores años de la democracia. En la estación de buses velaron al primer campesino caído y entonces las aves iniciaron su minuto de silencio casi eterno.