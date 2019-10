Bolivia y Alemania pactan una cooperación histórica

Tres convenios y una promesa de una sociedad confiable, eso dejó la visita de cuatro días a Bolivia del viceministro alemán de Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano, Rainer Bomba, que retornó a su país muy complacido por todo lo que vio.



"Bolivia tiene muchos tesoros, no solamente de gente de calidad excepcional sino sobre recursos naturales que son requeridos por el mundo. Gracias a su presidente he podido tener una visión de ello, he podido ver como se explota el oro y el litio", manifestó el extranjero.



Representantes de ambas naciones firmaron tres documentos, referidos a: construcción de transporte ferroviario, generación de energía eólica y cooperación en transporte. "Me siento muy bien con el jaguar boliviano", resaltó la autoridad federal.



"Estamos dispuestos a transferir conocimientos a través de la formación de profesionales (...) Vamos a acompañar su camino como un socio confiable", explicó Bomba, que estuvo de paso por Santa Cruz, Potosí y La Paz.



Mientras que el presidente Evo Morales señaló que "no ha habido ninguna insinuación sobre requisitos para la transferencia de tecnología, eso buscamos los bolivianos, queremos respeto y también tenemos respeto hacia todos los países, eso también sera histórico".



Destacó que "Alemania será un socio para que juntos nos desarrollemos y juntos ganemos" y destacó que con el dignatario europeo coincidieron en un 99,9 por ciento, siendo la única traba el lenguaje. "Nuestro hermano Bomba hace honor a su apellido, hace bomba desde Bolivia", matizó.



El viceministro alemán llegó al país para hablar del proyecto de tren urbano que una Montero, Warnes y Santa Cruz, además visitó el Salar de Uyuni en Potosí, donde observó el litio y también la factibilidad de la energía eólica.



Corredor bioceánico:



Morales informó además que "el Gobierno de Perú lanzó para un estudio de prefactibilidad para que el ferrocarril pase por Bolivia. De verdad, este día puede marcar una gran integración intercontinental y de carácter sudamericano"



Según se conoce, la propuesta nacional comprende el trazo de la línea férrea desde Brasil, pasando por Bolivia y desembocando en puertos peruanos en el océano Pacífico para llegar hasta los mercados de Asia.