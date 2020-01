¿Revertirá los derechos civiles?

Una de las grandes interrogantes en los EEUU hoy es cómo Obama, el primer presidente afro, está siendo remplazado por Trump, un personaje cuya controversial campaña política estuvo caracterizada por discursos, frases e incidentes de alto contenido racista, xenofóbico e insensibilidad hacia grupos como mujeres y los discapacitados.

Hace solo cuatro años, el candidato republicano Romney perdió la elección, precisamente contra Obama, por una controversial e insensible frase dicha durante una reunión privada con donantes a su campaña. Es más, muchos políticos han visto su carrera prematuramente frustrada por decir cosas menos insensibles que las que hemos escuchado a lo largo y ancho de los últimos 18 meses.



¿Será que las últimas cuatro décadas de progreso continuo en derechos civiles no han significado gran cosa?



En alguna de sus entrevistas recientes, Obama ha dicho que él piensa que a pesar de todo lo que se ha vivido en la última campaña, la situación de los derechos civiles en EEUU ha mejorado durante los ocho años de su Gobierno. El mero hecho de haber llegado a la presidencia demuestra que los logros han sido significativos.



¿Será que la asunción de Trump significa el fin de los derechos civiles?

Dudo que la llegada de Trump modifique el régimen de derechos civiles que se construyó en estas últimas cuatro décadas.

No es porque Trump y los sectores más conservadores del republicanismo no intenten modificarlo sino porque la movilización en defensa del mismo será intensa. Además estos grupos tendrán en su campo al pronto ex presidente y ahora ciudadano Obama defendiendo los derechos que le permitieron llegar a la Casa Blanca y gobernarnos durante ocho años