Seguidores de Tupa bloquean la ruta al Norte

Transportistas y gremiales de la ciudad de Montero mantienen bloqueada la ruta a Cochabamba. Los manifestantes, simpatizantes del candidato inhabilitado a la comuna montereña, Edwin Tupa, exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitar la candidatura del exdiputado a las elecciones subnacionales del 29 de marzo.



El exdiputado del MAS y excandidato a alcalde en Montero, Edwin Tupa, inició este jueves 15 de enero una huelga de hambre en rechazo a la circular 071 del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que prohíbe a los legisladores de la gestión 2010-2015 pugnar a cargos en municipios.



Los bloqueadores dieron un ultimátum al TSE para que dejen sin efecto la circular que frena la candidatura del exlegislador, caso contrario advierten que las medidas de presión se intensificarán en los siguientes días.



“Hemos salido en protesta y en defensa del compañero Edwin Tupa y de nuestro compañero Jhonny Huanca. Estamos bloqueando en defensa de la democracia y continuaremos si el TSE no revisa y anula la circular”, manifestó Samuel Pacheco, dirigente de los mototaxistas de Montero.



Tupa no descarta crucificarse



Por su parte, el candidato inhabilitado Edwin Tupa, desde el piquete de huelga de hambre que instaló en las puertas del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), advirtió con crucificarse si el TSE no revierte la circular que impide su postulación a la Alcaldía de Montero.



“Si el TSE no revierte la circular 071 con seguridad el martes o miércoles 21 de enero estamos crucificándonos con clavos en las puertas del TED”, adelantó Tupa.



El candidato a segundo concejal titular por Alianza Solidaria Popular (ASIP), Johnny Huanca, y Concepción Flores, que pugna a la tercera concejalía por ese bloque, acompañan a Tupa en el piquete de huelga en las puertas del TED.



,

Los gremialistas del Norte Integrado apoyan al excandidato al sillón municipal de Montero, Edwi Tupa, y cerraron la ruta que conecta a Santa Cruz con Cochabamba El excandidato a la Alcaldía de Montero, Edwin Tupa, de polera amarilla, encara su segundo día de huelga en las puertas del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz Este camión que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) al norte cruceño se vio afectado por el bloqueo instalado por los seguidores de Edwin Tupa La ruta que une a Santa Cruz con Cochabamba fue cerrada por un grupo de seguidores de Edwin Tupa Este mototaxista con el chaleco del excandidato Tupa expresó su malestar por la circular del TSE que frenó la candidatura del exlegislador