Albó critica incoherencia del Gobierno frente al lío

El sacerdote jesuita, premio Cóndor de los Andes, Xavier Albó, considera incoherente que el Gobierno nacional destine grandes presupuestos para algunas obras y proyectos, pero no haga esfuerzos para atender a las personas con discapacidad.



"No es coherente que se construyan asambleas o palacios, puede que el Gobierno tenga una parte pequeña de razón y que el bono no solucione el problema, pero si mientras tanto va haciendo esos gastos, así tan grandes, hay una incoherencia", sostuvo en entrevista con EL DEBER.



Conoce más: Albó dice que "no entrará al baile" por la Defensoría



El también destacado investigador, que se sumó por algunos momentos a la caravana que llegó ayer a La Paz y que ofició una misa en honor a la peregrinación de 35 días, cuestionó además el proyecto nuclear que encara la administración de Evo Morales.



"Para otras cosas si hay plata y demás, incluso en términos de salud, todo eso de la energía nuclear, lo que quieren hacer, es interesante, pero no tiene la misma urgencia que la atención a las personas con discapacidad", agregó Albó.



Lea también: El padre Xavier Albó fue a ver a Leopoldo Fernández



Actualmente se construyen dos grandes edificaciones, una la "Casa Grande del Pueblo", con un costo estimado de 252,4 millones de bolivianos y la pasada semana se iniciaron las obras del nuevo edificio Legislativo, con un presupuesto que llega al menos 487 millones de bolivianos.