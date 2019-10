Chile dice que hará cumplir intangibilidad de tratados

Previo al inicio de los alegatos orales sobre el recurso de incompetencia presentado por Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el país vecino adelantó ayer que hará cumplir los tratados firmados, en caso de que el fallo judicial los obligue a negociar una salida soberana al Pacífico para Bolivia.



La información la dio a conocer el presidente del Senado, Patricio Walker, en una entrevista realizada por el diario chileno El Mercurio. El diálogo de dio horas antes de viajar a Holanda, encabezando la delegación política de su país.



Al preguntarle qué podría suceder si la Corte se inclina por la demanda de Bolivia, la autoridad respondió que “en estas materias, rige el principio de la intangibilidad de los tratados”.



“Cuando han sido suscritos de manera bilateral, los tratados solo pueden ser modificados por la misma vía. Esto último no ha ocurrido; por lo tanto, el Tratado de 1904 está plenamente vigente”, declaró.



Por su parte, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, manifestó a ese mismo diario, que “no hay controversia sobre límites, sino “una demanda boliviana francamente muy osada, que no tiene sustento jurídico” y que su país se opone terminantemente a ceder territorio y proyección marítima soberana.



Walker también criticó al presidente Evo?Morales por haber “dirigido una campaña comunicacional en base a medias verdades o situaciones falsas”, para victimizarse, generando la imagen de que no tienen acceso al mar.



En La Haya

Mañana, el agente chileno ante la CIJ, Felipe Bulnes, iniciará su objeción preliminar , por la demanda boliviana.



Patricio Walker señaló que “el pacto no rige ni se aplica a temas que fueron resueltos con previamente a la creación de este tribunal y que se encuentran regidos por tratados vigentes, como es el caso del Tratado de paz y límites firmado en 1904”.



El miércoles, el agente de Bolivia ante la Corte, Eduardo Rodríguez, presentará los alegatos bolivianos, que según el presidente Morales, “se basa fundamentalmente en los compromisos incumplidos por los gobiernos chilenos, en distintas épocas, en los más de 100 años que Bolivia reclama una salida soberana al mar”.



La delegación boliviana viajó a La Haya a la cabeza del canciller, David Choquehuanca. Está conformada por ministros de Estado, ex cancilleres, ex presidentes y juristas nacionales e internacionales, además de los embajadores de Bolivia ante organismos internacionales. Comenzarán a litigar desde mañana