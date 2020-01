Vanessa Hayes: “No estoy en desventaja con nadie”

Vanessa Hayes Shütt tiene 17 años y mide 1.82 metros. Además de una espigada figura, es dueña de una sonrisa perfecta, atributos que piensa explotar al máximo en el concurso World Top Model, que se realizará desde mañana hasta el domingo, en Milán (Italia).Su participación en el certamen fue una sorpresa para muchos, incluso para ella misma, ya que la convocaron para reemplazar a Katherine Vaca, la ganadora del cupo para representar a Bolivia que no pudo viajar al país europeo por la negativa de su visa. "Me apena mucho por Katherine, pero estoy dispuesta a cumplir a cabalidad la meta que ella se había fijado, que era dejar el nombre de Bolivia en alto”, expresó Vanessa.Si bien reconoce que no recibió una intensa capacitación para su viaje, afirma que no se siente menos que las otras 34 participantes. “No estoy en desventaja, todas empezaremos desde cero y yo voy por el máximo título”, añadió la joven que desea impactar en el concurso de modelaje.