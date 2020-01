Kaiser pide pago de $us 1,7 millones a Total

El gerente de Operaciones de la empresa Kaiser, Carlos Delius, hizo conocer que la empresas Tecna Bolivia les debe $us 1,7 millones por los trabajos realizados en Incahuasi.



Delius explicó que debido a los problemas financieros que tiene la empresa deudora, de acuerdo con la legislación boliviana, el dueño de la obra, en este caso la petrolera Total, tiene la obligación de cancelar lo adeudado.



El gerente señaló que la falta de pago está generando graves problemas a Kaiser, pues no están pudiendo cumplir con el pago a sus trabajadores y a los proveedores.



Al respecto, desde Total E&P Bolivie indicaron que no tiene una relación contractual con la empresa Kaiser, pues la misma es subcontratista de Tecna.



En este entendido, el comunicado de la petrolera francesas señala que la relación contractual es únicamente con Tecna y remarca que que Total E&P Bolivie se encuentra cumpliendo a cabalidad las condiciones contractuales pactadas con Tecna. /JCS