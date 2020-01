Convocan a proyectos de instalaciones artísticas

Manzana 1 Espacio de Arte convoca a artistas, diseñadores, arquitectos y público interesado a presentar propuestas de instalaciones artísticas (espaciales) para sus salas de exposición. El objetivo de este llamado es abrir el espacio de la galería a nuevos autores y nuevas propuestas creativas.



Esta es una exposición de intervenciones en el espacio, que busca impresionar al espectador cuando entre a las salas de la galería. La muestra debe generar sorpresa, color, luz y un creativo manejo de objetos. Su exhibición está prevista para mediados de noviembre de 2016.



Cada autor puede proponer un proyecto que deberá ocupar una de las cinco salas de Manzana 1 Espacio de Arte. En total, esta convocatoria derivará en la selección de cinco proyectos ganadores, de cinco diferentes autores (plano de Manzana 1 adjunto y en la web www.manzanauno.org).



Cada proyecto presentado debe utilizar el espacio de exposición de una sala para la instalación de una obra emplazada en dicho espacio, la misma que debe permitir el paso y tránsito de los espectadores así como su interacción con la obra como característica fundamental.



No se pretende mostrar diseños de arquitectura de interiores ni objetos-juguete con los que se pueda jugar o interactuar. Lo que se busca es ofrecer al público genuinas y novedosas experiencias en y con el espacio físico.



Manzana 1 entregará a cada uno de los proyectos ganadores de esta convocatoria la suma de $us 1.000, destinados a la realización de la intervención espacial. El propósito de este monto es que sea destinado a la adquisición del material y su procesamiento necesario para plasmar la idea del autor de manera física.



El primer responsable de realizar, dirigir y verificar el montaje de su proyecto es el autor. Sin embargo, en el marco del montaje y desmontaje el equipo de trabajo de Manzana 1 Espacio de Arte está dispuesto a colaborar con los autores de los proyectos que no radican en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la recepción y despacho de material e incluso en el montaje de las obras.



Los proyectos deben ser enviados a contacto@manzanauno.org.bo o dejados en oficinas de Manzana 1 Espacio de Arte, calle Independencia y plaza Manzana Uno, en Santa Cruz de la Sierra. Referencias en los teléfonos (3) 339-5792, 760-03552.