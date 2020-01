‘Enchufados’ al humor

Fotos Jorge Gutiérrez/ Touché Films/ Enchufe.Tv (Facebook)/ Archivo

Sus seguidores, quienes ríen con ellos cada semana desde el otro lado del celular o la computadora, los esperaron esta vez haciendo fila. Tres rostros jóvenes y risueños asomaron en el escenario y esa hilera de personas que fue llegando al show en su primera visita a Bolivia, se contagió rápidamente de la chispa peculiar que trajeron desde su natal, Ecuador.

Con la energía y astucia propia de las nuevas generaciones y vistiendo casuales jeans, poleras y chamarras, Nataly Valencia (30), Raúl Santana (27) y Diego Ulloa (25) se transportaron desde el mundo digital al real para mostrarse a su público en 'carne y hueso' durante sus presentaciones en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Sucre.



En el terreno palparon el éxito que también está conquistando en Bolivia, la serie digital ecuatoriana de sketches cómicos, Enchufe.tv, que se emite bajo la plataforma de videos YouTube y de la que ellos forman parte.

Su propuesta de 'reírse de uno mismo', de las vivencias personales, de las malas experiencias y de esas cosas inesperadas o vergonzosas que a cualquiera le pasan, va gustando a más gente.



De la mano de ese tipo de humor, este emprendimiento digital que nació hace seis años ha ido ganando cada vez más fama internacional al punto que actualmente ya cuenta con 14 millones de suscriptores en el mundo.



La mayoría de sus fans están en México, Colombia, Perú, Estados Unidos, Ecuador y Argentina, según la cantidad de suscripciones.



Bolivia figura entre el puesto 7 y 8, pero tras su primera gira por el país, este grupo planea fortalecer su presencia en esta nación.



“Recibimos más de 100 millones de visitas al mes”, afirma Jorge Ulloa, director creativo de Enchufe.tv y presidente de la productora audiovisual Touché Films, a cargo del desarrollo de los contenidos de ese canal de YouTube. En contacto telefónico desde Quito señala los pasos que siguieron para llegar a la cima.



Empezaron con obstáculos

La vida les trajo grandes sorpresas. En 2011 eran solo cuatro soñadores estudiantes de Cine que salían de la universidad con el entusiasmo de iniciar algo propio cuando sufrieron su primer tropiezo, luego de que su proyecto audiovisual fue rechazado por cadenas de televisión ecuatorianas. Al no tener más opciones, decidieron apostar por YouTube.



“Hicimos un proyecto piloto de una serie para televisión y nuestra segunda opción era hacer una película, pero no teníamos los recursos, éramos estudiantes. Lo que nos quedaba era internet, una alternativa gratuita, sin filtros y que nos permitió una libertad muy bacán. Pudimos expandirnos a varios países", relata Ulloa.



Sin pensarlo ni soñarlo, ese fue el motor que impulsó a Enchufe.tv. con el tiempo recibieron más sorpresas.

Recuerda que en la universidad un profesor les dijo que si estaban allí con la ilusión de que “algún día los llamen los gringos’, mejor que se olviden de esa idea. “Paradójicamente los gringos, de Warner Bros llegaron a llamarnos. Querían que les presentemos proyectos de series", cuenta.

Además de Jorge Ulloa, Martín Dominguez y Cristian Moya, son fundadores. Hoy el equipo de trabajo lo forman 20 personas y sube a 50 cuando hay grabaciones.

Si de hacer reír se trata, ellos están a la orden Parte del equipo de personificando algunos de sus personajes. Además de YouTube, se transmite también en la cadena Ecuavisa para Ecuador, Comedy Central para Latinoamérica, Galavisión para Estados Unidos y Latina para Perú.





Los temas, fuente de su éxito

Las ideas para sus sketches nacen de vivencias propias y con las que todo el mundo se puede identificar a lo que le agregan un lenguaje tradicional cinematográfico.



Estas pueden incluir historias que les suceden a ellos mismos ya sea en las relaciones con su familia, su pareja, sus amigos, sus compañeros de clase, sus colegas de trabajo y otras situaciones.



Lo que hacen es ironizar sus experiencias personales, siendo las peores, las que resultan más cómicas, así como dichos populares y tradiciones. Y es que consideran que si uno se ríe de un sketch es porque le pasó algo similar.

No obstante, también se ponen límites. Dejan de lado los estereotipos y chistes con tinte discriminatorio. Tienen un decálogo al que se rigen sus producciones.

“Si se usa una mala palabra, debe estar justificada. Por ser sinceros y genuinos usamos ciertas frases, no por ser patanes o muy irreverentes", puntualiza.

Todas las semanas lanzan un sketch de tres minutos. Eligen para ello los días domingo. El proceso de producción de los mismos toma su tiempo. Graban por temporadas para todo el año. Precisan tener 52 contenidos. Solo la elaboración de los guiones pueden demorar unos tres meses.

Calculan que sacar un sketch les puede tomar unos seis días.



Cómo triunfar en YouTube

Es necesario ser sinceros y genuinos, en opinión de Ulloa.

“Si estás empezando con tu canal de YouTube, debes hacerte conocer como tú eres y contar algo real y diferente. No seas otro Germán Garmendia, otro Rubius, otro Enchufe.tv porque eso ya existe. No te metas en esto solo por querer ser famoso o millonario. Todo eso es banal", reflexiona.

Otro aspecto importante, en su criterio, es mantener un profundo respeto por la comedia. En ese sentido, cuidar la calidad del contenido es fundamental.

Publicidad con creatividad

El equipo de Enchufe.tv está consciente de que solo de pasión no se vive, por eso comenzaron a incluir publicidad en sus contenidos, pero de una forma creativa.



¿Cómo lo hacen? "Lo que vendemos no es un comercial, es una historia donde la marca es la protagonista. El sponsor -el video donde va la publicidad- es una elección opcional. Ha funcionado perfecto y hoy es el segundo contenido más visto”, señala.

Entidades financieras, supermercados, tiendas de ropa, productos de aseo y otras firmas, publicitan a través de ellos.



La mayor audiencia de Enchufe.tv , según los datos que les arroja YouTube, es un público de entre 17 y 24 años de edad. No obstante, reconocen que tienen seguidores de todas las edades.

Esa cobertura los ha vuelto atractivos para muchas compañías. "Llegamos a audiencias que ya no ven televisión y prefieren más las redes sociales o que cambian el canal cuando aparece un comercial. Los contenidos de publicidad en nuestro canal la gente los elige ver. Eso para el cliente es lo mejor que le pudo pasar”, enfatiza



Aún buscan rentabilidad pero destacan los avances. "Rentables, como para decir somos millonarios, nada que ver, sería lindísimo. Lo mejor es que YouTube nos ha dado una gran vitrina para hacernos conocer y para demostrar que podemos hacer más“.





Alistan su primera película

Los planes de expansión de Enchufe.tv no paran. Su meta próxima es el lanzamiento de su primera película, también dentro del género de la comedia. Su estreno será el próximo año.

Como un breve adelanto, se trata de los apuros que pasa un chico enamorado por recuperar el amor de su vida, lo que lo motiva a formar una banda de rock con personas que no saben nada de música.



Pero ese no es su único proyecto en la mira. Además tiene previsto grabar series para otros medios digitales. Quiere probar más géneros, plataformas y formatos.



Enchufe.tv lleva también sus sketches de humor a través de una aplicación móvil que se puede descargar gratuitamente para dispositivos móviles Android e iOS.



Desde allí el usuario puede acceder a una opción VIP, que con el pago de $us 20 al año, puede acceder a sketches dos semanas antes de su lanzamiento. Además le permite participar en un concurso para forman parte de un sketch por un día y obtener autógrafos y posters de sus actores preferidos.

Y así con nuevas ideas y proyectos esta iniciativa digital busca atraer más seguidores y expandirse. Avanza firme en ese fin.

Un trabajo minucioso detrás de cada escena

Destacan su aporte internacional. En 2014 se les entregó en EEUU el Streamy Award en la categoría show del año elegido por la audiencia. El año pasado se llevaron de México un premio por sus contenidos latinoamericanos en el Eliot Awards

Por su forma singular de hacer comedia a través de YouTube, Enchufe.tv recibió importantes reconocimientos a escala internacional.



En 2014 se les otorgó en EEUU el Streamy Award -considerado el Óscar de internet- en la categoría show del año elegido por la audiencia. Y el año pasado, en la entrega de los premios Eliot Awards 2016 en México que reconoce a líderes e 'influencers' de las redes sociales, se llevaron el premio mayor en la creación de contenidos latinoamericanos.



“Lo que estamos logrando es fruto del trabajo de un equipo de personas apasionadas por lo que hacen. Al inicio del proyecto no teníamos fines de semana, ni feriados ni tiempo para nuestras familias. Tampoco teníamos paga. Ahora estamos cosechando frutos”, dice Jorge Ulloa, el director creativo de este emprendimiento digital.

Bolivia despierta su interés

Enchufe.tv ve a Bolivia como un país potencial para una mayor expansión de su contenido.

Si bien no tienen por el momento ningún proyecto en el país, analizan la posibilidad de ofrecer otro show a fin de año. “No hemos podido acercarnos mucho a Bolivia, pero luego de la experiencia vivida en la gira por este país, creemos que es importante por su calidez humana y por lo que ahora significa para nosotros. Nos han recibido de una manera impresionante”.





Oportunidades a seguir

Ulloa cree que tanto Ecuador como Bolivia tienen las mismas oportunidades de sobresalir con iniciativas digitales.

“Independientemente del país de origen, es una cuestión de encontrar oportunidades. Eso pasa también por no ocultar de dónde eres, de ser genuino. Por ejemplo, afuera la gente nunca hubiera sabido que es '¡chuta!', una expresión popular y bacán en Ecuador. Nosotros dijimos por qué no podemos ser igual que en otros países. Los argentinos dicen: “¡Che!” y todo el mundo les entiende; los mexicanos dicen:

“¡Órale!” y todos lo reconocen. Entonces, nosotros deberíamos también decir sin miedo nuestras palabras propias y ser más visibles al mundo”, puntualiza este profesional.

En su opinión, hay que aprovechar más las plataformas digitales que no tienen límites geográficos y que son más económicas para llevar contenidos útiles y creativos.

