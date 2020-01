Galindo postula a la Defensoría del Pueblo en medio de protesta

María Galindo fue una de las tres personas que oficializaron ayer su inscripción como candidatas a defensor del pueblo. La fundadora del colectivo Mujeres Creando llamó la atención porque llegó vestida de blanco y simbólicamente ensangrentada en protesta por los feminicidios, además de un tocado para denunciar la violencia en contra de los indígenas en el Tipnis.



Asimismo, Galindo portaba una pancarta en la que aclaraba que su postulación “no es un acto de ingenuidad, es un acto de rebeldía”. En entrevista con EL?DEBER dijo que pretende abrir el debate y confrontar al MAS para que no diga que no había nadie interesado en el cargo. “De todas formas, cumplo con todos los requisitos”.



La activista aprovechó la ocasión para entregar propuestas de lucha en contra de los feminicidios, la defensa plena de la libertad de expresión, hizo cuestionamientos al servicio militar obligatorio y defendió el derecho a la objeción de conciencia.



Postulantes

El primero en presentarse fue el comerciante Cristóbal Condoreno, que a las 10:42 entregó sus documentos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por la tarde se presentó Hugo Segaline.



Por la mañana también acudió a la Asamblea el exdirigente de los polícías Javier Quispe Quispe, que hace dos años fue dado de baja. “Me encuentro habilitado. Espero una selección transparente y una nueva autoridad del Defensor del Pueblo que atienda al pueblo y no al Gobierno”, afirmó aunque no está inscrito.



Por la tarde, en Sucre, la ex presidenta del Tribunal Constitucional Silvia Salame anunció su postulación a la Defensoría del Pueblo porque considera que tiene el perfil para este cargo por su labor dedicada en los últimos años. Anunció que el viernes presentará su postulación en la ciudad de La Paz.



Por su lado, representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) anunciaron que apuestan por un defensor del pueblo de origen indígena