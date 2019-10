Microsoft reinventa la herramienta Office

Unos mil millones de personas en el mundo usan Office. Ahora la compañía de Bill Gates pide a sus usuarios compartir sus experiencias sobre cómo este paquete de programas informáticos para oficina, desarrollado por Microsoft, les ayuda en su trabajo. A su vez, les propone dar un paso y utilizar Office 365.



El gerente general de Microsoft Bolivia, Alberto Mariaca, señala que en esta era tecnológica el gigante informático, con Office 365, le da la posibilidad a sus usuarios de, además de crear, editar y compartir sus documentos, no preocuparse por la compatibilidad, visualización o dispositivos desde los que se accede a este servicio.



“Office 365 es la mejor herramienta para los nuevos escenarios laborales y personales”, indica Mariaca. Explica que en América Latina hay cientos de empresas que ya trabajan con Office 365, esto "les permite dotar a sus empleados herramientas necesarias para ser productivos sin importar dónde se encuentren".



Actualizaciones de Office para trabajar desde cualquier lugar



Microsoft anuncia, este lunes, que ha puesto a disposición de sus usuarios actualizaciones para colaborarles en su productividad.



1.- Microsoft Office Web Apps. Se actualiza Office Web Apps con dos características muy destacadas, la introducción de autoguardado en Word Web App y coautoría en tiempo real que permite que varias personas editen documentos de manera simultánea en Word Web App, PowerPoint Web App or Excel Web App.



2.- Yammer. Todos los planes de Office 365 ahora ofrecerán Yammer Enterprise y todos los clientes actuales recibirán licencias de Yammer Enterprise. Además, los clientes de Office 365 no tendrán que comprar nuevas licencias para usuarios externos de su red social corporativa.



Microsoft también ha creado el Yammer Partner Enablement Program para ofrecer guía y ejemplos de cómo vender, implementar e integrar una solución exitosa de red social empresarial.



3.- Power BI for Office 365. Actualmente está en fase de revisión pública, pero Microsoft asegura que estará disponible Power BI en la primera mitad de 2014. Esta característica permite a las personas combinar de manera sencilla información privada con información pública en la Nube, lo que crea útiles documentos visuales para tomar decisiones. Para saber más visitar www.powerbi.com registrarse para la ‘preview’.



Actualizaciones para Office 365 Hogar Premium



Desde mayo, los suscriptores de Office 365 Hogar Premium podrán compartir suscripción con hasta cuatro miembros de su hogar. Cada persona podrá usar cualquier instalación disponible en su PC, Mac o dispositivo móvil y además obtener 20 GB adicionales de almacenamiento en SkyDrive. Además, será posible manejar las instalaciones de la página desde “Mi cuenta”.