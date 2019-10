Las diez claves del caso Martín Belaunde Lossio

1.- ¿Quién es Martín Belaunde Lossio? Es un empresario peruano conocido por su estrecha relación con el presidente del Perú, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia. Fue jefe de prensa de la campaña que llevaría al gobierno al mandatario en 2011. Se calcula que tanto él como su entorno donaron más de 300 mil dólares para actividades proselitistas.



2.- ¿Por qué lo busca la justicia peruana?

En mayo del 2014 fue acusado de pertenecer a la organización criminal del ex presidente de la región de Áncash, César Álvarez, llamado caso ‘La Centralita’. En él, Belaunde es acusado de peculado, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, y en el que están acusados una decena de exfuncionarios públicos y empresarios.



También es investigado por el caso Antalsis, empresa española para la que Martín Belaunde Lossio habría realizado lobbie con el Estado para favorecerla con millonarias licitaciones.



3.- ¿Cuándo llegó a Bolivia? Según las propias palabras de Belaunde, ingresó por Desaguadero, en la frontera con Perú, el 1 de diciembre de 2014. "Yo me escapé solo; hice mi propia estrategia, me ayudaron algunos amigos y me escapé solo”, afirmó el exasesor de Humala en enero de este año, cuando envió su solicitud de asilo a la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Bolivia.



4.- ¿Por qué huyó de Perú? Belaunde escapó de su país afirmando que las acusaciones en su contra no tenían fundamento alguno y que se trataba de una persecución política que lo obligaba a escapar para resguardar su vida. Durante su encierro domiciliario acusó a la "pareja presidencial" peruana (en referencia a Humala y Heredia) de querer meterlo preso para "aliviar la presión mediática" en contra de su Gobierno.



5.- ¿Por qué eligió Bolivia? Porque en el país tiene varios familiares, el más conocido de ellos Yuliano Arista, conocido como el "Curaca Blanco", que es su primo político. También cuenta con otros sobrinos, los cuales actualmente son procesados por su fuga el pasado domingo 24 de mayo. Se especula que también escogió Bolivia por considerar que había cierta afinidad entre los gobiernos de Evo Morales y Ollanta Humala, lo que nunca jugó a su favor.



6.- ¿Qué pasó con su solicitud de refugio? La Comisión Nacional del Refugiado rechazó en dos oportunidades la petición de asilo de Belaunde. A partir de esta negativa su defensa impuso una serie de recursos legales para evitar su extradición al Perú hasta llegar al Tribunal Constitucional donde también se descartó su requerimiento. También se le negó la visa humanitaria para que salga del país. En mayo, el Tribunal de Justicia de Bolivia aprobó su extradición al país vecino. Cuando se realizaban los trámites para su entrega a las autoridades peruanas se produjo su huida.



7.- ¿Por qué se encontraba detenido en su domicilio al momento de su fuga? La justicia boliviana había dispuesto su detención domiciliaria en La Paz mientras se definía su situación jurídica; para ello se había ordenado la custodia policial las 24 horas en la casa ubicada en el barrio Bajo Llojeta, de donde escapó la madrugada del pasado domingo.



8.- ¿Cuándo fugó? Martín Belaunde Lossio fugó de su detención domiciliaria la madrugada del domingo 24 de mayo, los primeros informes señalan que la fuga se produjo a las 03:00, pero existe la posibilidad que haya sido antes. La Policía no se percató del hecho hasta las 07:00, cuando se presentó el informe policial. El empresario pagaba a sus custodios la suma de 100 bolivianos diarios.



9.- ¿Qué efectos tuvo la fuga de Martín Belaunde Lossio? Provocó la renuncia de Hugo Moldiz al cargo de ministro de Gobierno y del general Luis Cerruto al puesto de comandante de la Policía Nacional de Bolivia. En Perú, el presidente de ese país, Ollanta Humala, ofreció una recompensa de 200 mil dólares para la persona que ofrezca datos que colaboren para su captura y sus opositores en el Congreso denunciaron al ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén para que sea procesado por haber permitido la fuga de Belaunde.



10.- ¿Cuándo fue capturado? Martín Belaunde Lossio fue capturado en la localidad beniana de Magdalena, a las 16:00 del jueves 28 de mayo, cuatro días después de su huida. Fue encontrado en perfectas condiciones, pese a que había asegurado, en declaraciones a un medio peruano, que había sido secuestrado por desconocidos y tuvo que lanzarse de un auto para escapar.