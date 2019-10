Arce calma a las regiones por el presupuesto

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, afirmó que programar en 45 dólares el precio del barril de petróleo en el Presupuesto General del Estado 2016 (PGE), no afectará los ingresos que perciben actualmente los gobiernos subregionales.



Las declaraciones del ministro contradicen a lo expuesto por el presidente Morales el pasado miércoles 12 de agosto, cuando dijo que este nuevo cálculo del PGE de la gestión 2016 significará que se reducirán las transferencias de la renta petrolera a los gobiernos municipales y departamentales.



"No creo que vaya haber una significativa diferencia con lo que estamos recibiendo en esta gestión. Estamos trabajando el PGE para el 2016 con un precio del barril del petróleo de 45 dólares, eso está claro. No puedo darles más información porque como lo dijo el presidente estamos trabajando en su elaboración", afirmó Arce Catacora.



PGE elaborado en los últimos años



Para este año, el Gobierno fijó en el PGE el precio del barril de petróleo en 80,36 dólares, de acuerdo con fuentes oficiales. En 2014 el PGE estaba calculado con 74,6 dólares por barril; en 2013 con 70,7; en 2012 con 70,4 y en 2011 con 70,2 dólares.



El IDH bajó al primer semestre



La Fundación Jubileo señaló en un reciente reporte, que en algunas gobernaciones y municipios, los ingresos que perciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) bajaron 30% al primer semestre por la caída del precio del crudo.