Fijan resarcimiento de 1,1 millón de bolivianos para víctimas de octubre negro

El dirigente del Concejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob), Roberto de la Cruz, informó que el respectivo juzgado del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca declaró probada la demanda de resarcimiento económico para las víctimas Octubre Negro disponiendo el pago de Bs 1.139.986.



"Gracias al trabajo del doctor Freddy Ávalos y el esfuerzo propio de las mismas víctimas de Octubre se ha podido llegar a esta conclusión de resarcimiento económico, monto económico que no va a reemplazar las graves heridas y las secuelas y tampoco va a reconfortar a las familias destruidas como consecuencia de la masacre", indicó De la Cruz.



El juez Eduardo Gonzales definió que para los heridos de gravedad se debe desembolsar sumas de entre Bs 5.000 a 49.000 y para los familiares de los fallecidos deberán recibir cifras que rondan desde Bs 50.000 a 150.000 bolivianos.



El pago del resarcimiento debe ser realizado por los cinco militares acusados en el proceso: Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado, Juan Veliz Herrera y José Oswaldo Quiroga Mendoza y el exalmirante Luis Alberto Aranda Granados.Además se debe hacer efectivo en el plazo de tres días a partir de que la resolución sea ejecutoriada.



De la Cruz no se mostró muy satisfecho con los montos porque sostuvo que el dinero desde ningún punto de vista va a reparar el daño de los hechos luctuosos, no obstante anunció que la posición oficial de las víctimas sobre esta resolución judicial se conocerá en los siguientes días.



"Después de que llegue la comisión a La Paz las víctimas junto con su único asesor (…) se va a realizar una conferencia de prensa para emitir un posición oficial a partir de este fallo", agregó.



En 2003, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se suscitaron hechos sangrientos que dejaron el saldo de 60 personas muertas y más de 400 heridos.