Fortuna de Bill Gates asciende hasta los $us 90.000 millones

Que Bill Gates, fundador de Microsoft, es el hombre más rico del mundo no es una novedad. Sin embargo, lo que sí es noticia, es que su fortuna alcanzó los $us 90.000 millones, lo que equivale a un 0,5% del PIB de su natal Estados Unidos.



Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, Gates tuvo un reciente aumento de su patrimonio gracias a las ganancias que ha obtenido por sus inversiones en empresas como la Canadian National Railway (empresa de trenes) y Ecolab Inc (un proveedor mundial de agua, servicios de higiene y energía), cuyas acciones crecieron en más de un 8% este año.



De acuerdo con Bloomberg, el patrimonio de Gates ha subido $us 6.200 millones en lo que va de año. Con ese incremento, la fortuna del fundador de Microsoft aventaja a la del segundo hombre más rico del mundo, el español Amancio Ortega, dueño de las tiendas Zara, en $us 13.500 millones.