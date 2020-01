EEUU incluye a Haití en la 'lista negra' de trata

Estados Unidos incluyó este jueves a Haití en su "lista negra" de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y mantuvo a Venezuela en esa categoría, lo que abre la puerta a la imposición de sanciones económicas y la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial.



El Departamento de Estado publicó hoy su informe anual sobre tráfico de personas en el mundo, relativo a 2015 y en el que evalúa el grado en que los diferentes países cumplen con los estándares de combate a esa lacra establecidos en una ley estadounidense de 2000.



Cuba, que fue retirada el año pasado de la "lista negra", permanece en esta edición en una categoría denominada de "observación especial", porque el Departamento de Estado considera que está haciendo "esfuerzos significativos" para eliminar el trabajo forzado y la explotación sexual, prevalentes en la isla.