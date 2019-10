11 bajas tras caída de nave militar en Afganistán

Un avión de transporte militar estadounidense se estrelló el viernes en Afganistán, dejando 11 muertos, en momentos en que feroces combates oponen al ejército afgano y a los talibanes por el control de Kunduz, que cayó esta semana en mano de los insurgentes.



El C-130 se estrelló alrededor de la medianoche del jueves (19:30 GMT) en el aeropuerto de Jalalabad, importante ciudad del este, cerca de la frontera paquistaní.



Seis militares estadounidenses y cinco subcontratistas de empresas privadas murieron, anunció un responsable estadounidense de Defensa. "La tripulación y los pasajeros murieron", dijo el coronel del ejército estadounidense Brian Tribus.



La misión de la OTAN, que comunicó también un balance de 11 muertos, no dio ninguna explicación sobre las causas del accidente. Los talibanes, que se atribuyen regularmente y sin pruebas la autoría de los accidentes aéreos en Afganistán, afirmaron que derribaron el aparato.



"Nuestros muyaidines derribaron un cuatrimotor estadounidense en Jalalabad", tuiteó el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, quien comunicó un balance de al menos 15 muertos.



No obstante, el mayor estadounidense Tony Wickman dijo a la AFP que "con un alto grado de confianza, un ataque enemigo no contribuyó al accidente" que sigue siendo objeto de investigación.



El C-130 es un avión de transporte militar para todo, dotado de múltiples versiones, capaz de despegar y aterrizar en pistas cortas o someras. Está equipado con cuatro motores de hélice.



"Apoyo resuelto"



Los subcontratistas que trabajan para la nueva misión de la OTAN en Afganistán "Apoyo Resuelto" para aconsejar y formar a las fuerzas afganas que se enfrentan solas en primera línea a la insurrección talibán desde el final de la misión de combate de las fuerzas de la coalición en diciembre pasado.



La Alianza dispone solo de unos 13.000 soldados en Afganistán, entre ellos 10.000 estadounidenses. Jalalabad está en el camino que une Kabul a Pakistán. El aeropuerto local, donde se encuentra una importante base militar, ha sido atacado en varias ocasiones.



En diciembre de 2012, los talibanes enviaron varios kamikazes para atacar ese aeropuerto. Cinco afganos - tres guardias y dos civiles - murieron.



Batalla por Kunduz



Este accidente se produce en momentos en que las fuerzas afganas retomaron el jueves el control de la estratégica ciudad afgana de Kunduz (norte), que estaba en manos de los talibanes desde el lunes. Desde que fueron expulsados del poder en 2001 por una coalición liderada por Estados Unidos, los talibanes concentran sus ataques en sus bastiones del sur. Pero en los últimos meses, los insurgentes reforzaron sus posiciones en la zona de Kunduz, una ciudad estratégica en la ruta hacia Tayikistán.



Varios habitantes afirmaron el jueves que el ejército había retomado el control de barrios centrales de esta ciudad. El jueves por la noche, el ministro interino de Defensa, Masum Stanekzaï, advirtió que las "operaciones de expulsión" continuaban.



Los talibanes, que desmintieron haber retrocedido, seguían combatiendo ferozmente para mantener su ascendencia en algunos barrios.



La reconquista de Kunduz, si se confirma, no significaría una victoria a largo plazo de Kabul frente a los talibanes, que han demostrado en los últimos días su poder en esta región del norte del país en donde están luchando contra las fuerzas del gobierno en varios frentes.



La toma de Kunduz en apenas unas horas el lunes quedará marcada como un importante revés para el presidente Ashraf Ghani, en el poder desde hace un año. El jueves, durante una conferencia de prensa, prometió "castigar a todos aquellos que faltaron a su deber" en esta derrota.